Только зайдя домой увидела который час😭 и так каждый день мои золотые, 😅столько всего, мы с мужем как угорелые бегаем и , кстати, в том голосовании машин в сториз победила @bmwm 😛 ⠀ Быстро выдыхаю и продолжаю подготовку к семинару уже В ЭТО ВОСКРЕСЕНЬЕ!! ⠀ Продано БОЛЕЕ 150 БИЛЕТОВ! А это значит, что зал не резиновый и если вы заходите присоединиться в последний момент ... вообщем, лучше сейчас быстро пройти на Logunova.com.ua , если с оплатой будет что-то не понятно задавайте вопросы в Директ @runfromfat ⠀ Напоминаю у нас будет 5 компаний с подарками и это не просто пробнички, это реально ПОДАРКИ! ⠀ Люблю! Си ю😁 ⠀ КТО УЖЕ ПРИОБРЁЛ БИЛЕТИКИ НА 15 марта?