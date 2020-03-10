Популярная телеведущая, фотомодель и фитнес-блогер Полина Логунова показала, как готовится к лету

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Только зайдя домой увидела который час😭 и так каждый день мои золотые, 😅столько всего, мы с мужем как угорелые бегаем и , кстати, в том голосовании машин в сториз победила @bmwm. Быстро выдыхаю и продолжаю подготовку к семинару уже В ЭТО ВОСКРЕСЕНЬЕ!»,- говорится в сообщении.

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Только зайдя домой увидела который час😭 и так каждый день мои золотые, 😅столько всего, мы с мужем как угорелые бегаем и , кстати, в том голосовании машин в сториз победила @bmwm 😛 ⠀ Быстро выдыхаю и продолжаю подготовку к семинару уже В ЭТО ВОСКРЕСЕНЬЕ!! ⠀ Продано БОЛЕЕ 150 БИЛЕТОВ! А это значит, что зал не резиновый и если вы заходите присоединиться в последний момент ... вообщем, лучше сейчас быстро пройти на Logunova.com.ua , если с оплатой будет что-то не понятно задавайте вопросы в Директ @runfromfat ⠀ Напоминаю у нас будет 5 компаний с подарками и это не просто пробнички, это реально ПОДАРКИ! ⠀ Люблю! Си ю😁 ⠀ КТО УЖЕ ПРИОБРЁЛ БИЛЕТИКИ НА 15 марта?

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Уточним, что на опубликованных кадрах Логунова позирует в приспущенном наряде и белоснежном топе, который подчеркивает ее роскошные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«какая же ты красивая», «невероятная», «бомба!», - пишут они.

Ранее  Полина поделилась снимком, на котором она предстала полуголой. Так она в частности была в черном белье, водолазке и с голыми ногами.

Приняв пикантную позу, модель выставила "пятую точку", взгляд знаменитости был уверенным. В глаза бросаются подкачанные ноги звезды ТВ и ее объемная татуировка на бедре. 

Кроме того, на тонкой талии звезды сети красовалось что-то по типу портупеи - кожаного пояса. Аксессуар придал особой пикантности образу:

«Родные мои! Вы просили - я сделала!
Сегодня запустился новый формат программы «Бесит Жир Food»…», - стала рассказывать под откровенным фото артистка о своей работе.

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