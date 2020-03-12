Жена известного российского комика и певца Артура Пирожкова Анжелика Ревва показала новое фото в Инстаграм и рассказала о коронавирусе

Ревва на фото позировала в красном платье с черными пятнами. Анжелика совсем забыла о белье в этот раз. Образ жена комика дополнила стильными очками. Она сидела возле какого-то памятника. Под ним можно увидеть краник, с которого текла вода. На фоне можно заметить еще и старинную дверь, которая ведет в какое-то здание. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Коронавирус не является термостойким и погибает при температуре 26-27 градусов. Поэтому пейте больше горячей воды. Чаще и дольше под солнцем", - написала Анжелика.

Ранее мы сообщали, что 37-летняя Анжелика Ревва, жена российского комика и певца Артура Пирожкова, сделала заявление по поводу коронавируса, который стремительно распространяется по миру.

Для привлечения внимания девушка опубликовала свежий снимок, на котором она одета в светлые джинсы по фигуре и модную кофту. Джинсы отлично подчеркивают стройность женщины. На фото Анжелика страстно смотрит в кадр. Сразу становится понятно, за что ее любит муж.

Сообщалось, что жена популярного певца и комика Александра Реввы, известного под псевдонимом Артур Пирожков, показала, как проводит утро с двумя дочками.

Видео утренней прогулки Анжелика опубликовала на своей странице в Инстаграм. На видео младшая дочка пары Амели радостно бегает и прыгает, обсуждая теплую погоду.

Она заявляет, что потепление – это ее самое любимое природное явление. Отметим, что обе малышки одеты в футболки и лосины. Старшая дочка ведет на поводке собаку.

«Учусь у них каждый день... Доброе утро!!!», - написала Анжелика.

Напомним, жена Артура Пирожкова похвасталась подросшими дочерьми

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