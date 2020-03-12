Известная украинская исполнительница Оля Цибульская порадовала поклонников пикантными кадрами со съемок новой передачи

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok звезды.

«Угадай, какое шоу снимаем?», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Цибульская меняет наряды под музыку, демонстрируя всем роскошные формы.

«Вы очень красивая и милая», «обожаю», «крутая, солнышко», «не поверил сначала, вот это красотка», «обожаю тебя! Очень крутая», - пишут пользователи.

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Оля рассказала, что ей удалось сбросить 12 килограмм. Она занялась собой, так как захотела изменить свою семейную жизнь.

""Мы с мужем давно в отношениях и между "купить мультиварку на 8 Марта" и "его взволнует одна лишь мысль обо мне" - я выбрала второй вариант. Удерживать уровень пикантности в отношениях нелегко, но оно того стоит", - сказала Оля.

Цибульская добавила, что можно получать удовольствие от пары только в том случае, если получаешь удовольствие от себя. А в последнее время ей это не удавалось. Она переключала выступления со своими каналами, удаляла большую часть студийных фото. Последней каплей было то, когда она увидела шоу со своим участием. Оля не узнала себя на экране.

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