Известная украинская актриса и певица Марта Адамчук, звезда "Квартала 95", предстала в интересном образе

Звезда поделилась черно-белым снимком в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

На фото Марта сидит за рулем авто. Юбка ее пышного платья осталась на втором сиденье и кроме этого закрыла пол тела украинской знаменитости. Марта позировала в пиджаке, под которым виднелся блестящий гольф.

Она смотрела в камеру и улыбалась: "Нереально хороша".

Волосы Адамчук зализала назад, посветив блестящими серьгами. Темные брови, чарующий взгляд и легкая улыбка - от этого нельзя отвести взгляд.

В посте артистка рассуждала о карантине, который объявили в Украине в связи с коронавирусом.

"Может, не стоит расстраиваться, что многие события отменяется. Все всегда происходит по причине. И сейчас ситуация складывается так, чтобы мы уделили внимание не только своему здоровью, но это еще и возможность уделить время себе внутренним своим семейным делам, хорошей книге и просто - немножко оглянуться ... 🖤", - подписала фото звезда.

За 13 часов пост собрал более 300 лайков и один комментарий.

""Прекрасна", - написала одна из пользовательниц сети.

Напомним, Марта Адамчук позировала в топе, который спускался с ее плечей. На шее артистки виднелась цепочка.

Марта закинула волосы за ушки и улыбнулась. Макияж с акцентом на пухлые губы завершил красивый образ.

За девять часов пост собрал более 500 лайков и немного комментариев в виде смайликов.

Ранее сообщалось, что Марта Адамчук предстала в "королевском" платье зеленого оттенка с невероятно пышной юбкой.

Артистку засняли на улице рядом с офисным зданием. Несмотря на впечатляюще бархатный март, Адамчук все же "утеплилась", накинув на плечи черный пиджак.

Марта позировала со спины, удерживая двумя руками необъятную юбку и кокетливо смотрела через плечо в камеру.

Яркий макияж дополнил соблазнительный образ красотки.

Напомним также, что Марта Адамчук предстала в черном обтягивающем костюме. Лосины подчеркнули стройные и ровные ножки украинской знаменитости.

Напомним, что Марта Адамчук посветила идеальным телом в кружеве: "Ого, какая красотка".

Ранее Politeka сообщала, что звезда "Квартал 95" в прозрачной блузке покорила стильным образом: "На краешке земли".

Также Politeka писала, что Марта Адамчук переплюнула Земфиру и покорила украинцев новым видео: "мурашки по коже".