Актриса Студии "Квартал 95" Екатерина Никитина показала, какая у нее растяжка

Красотка часто публикует фото со своих тренировок, пишет Politeka.net. Недавно она порадовала поклонников снимком, как делает шпагат: "Волочкова отдыхает".

Девушка положила одну ногу на стул, а вторая была на полу. При этом красотка улыбалась и смотрела в камеру.

Для такого эффектного фото звезда выбрала черную футболку, и короткие спортивне брюки с белыми полосками.

Екатерина сделала высокий хвост, спустив у лица несколько прядей. Выглядет она просто очаровательно, а растяжка достойна восхищения.

В посте звезда рассказала о своих уроках стретчинга.

"«Нет предела совершенству!» 🤸🏼‍♀️💪🏻", - подписала снимок звезда.

За два часа пост собрал более 1000 лайков и немного комментариев.

"Охх эта улыбка 😂", "Я тебя украду", "👏Браво Катя!!!!😮👏", - написали пользователи сети.

Напомним, недавно Екатерина Никитина похвасталась растяжкой и "расставляла" свои стройные ножки практически всюду в доме:

"Типичный день из жизни гимнастки...", - подписала Екатерина видео.

Многие ее фолловеры похвалили комика за юмористический окрас короткого ролика, а мужчинам очень понравились коротенькие черные шорты на Никитиной и облегающая ее стройную фигуру и объемную грудь маечка.

Ранее сообщалось, что Екатерина Никитина опубликовала ролик, на котором она пытается повторить очень опасный трюк.

Сначала на видео показана гимнастка, которая делает сальто в кровати и накрывается одеялом. Затем показан этот же трюк в исполнении Никитиной.

«Как ложатся спать гимнастки) У меня именно такой вариант», - написала девушка.

Напомним также, что Екатерина Никитина выбрала весьма откровенный наряд и похвасталась прекрасной спортивной фигурой в черном спортивном белье и просвечивающих леопардовых лосинах.

Девушка извивалась у шеста на огромезных каблуках и "заводила" свою аудиторию в сети пикантным танцем с элементами акробатических трюков.

Ранее мы писали, что Екатерина Никитина похвасталась своей спортивной фигурой и выглядела отлично на кадрах с отдыха.

Напомним, звезда "Квартала 95" сняла лишнее ради соблазнительных кадров

А еще Politeka писала, что звезда "Квартала 95" покрутила роскошными формами на камеру

Также Politeka сообщала, что звезда "Квартала 95" ошарашила внешностью без макияжа