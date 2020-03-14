Актриса Студии "Квартал 95" Екатерина Никитина показала, какая у нее растяжка
Красотка часто публикует фото со своих тренировок, пишет Politeka.net. Недавно она порадовала поклонников снимком, как делает шпагат: "Волочкова отдыхает".
Девушка положила одну ногу на стул, а вторая была на полу. При этом красотка улыбалась и смотрела в камеру.
Для такого эффектного фото звезда выбрала черную футболку, и короткие спортивне брюки с белыми полосками.
Екатерина сделала высокий хвост, спустив у лица несколько прядей. Выглядет она просто очаровательно, а растяжка достойна восхищения.
В посте звезда рассказала о своих уроках стретчинга.
"«Нет предела совершенству!» 🤸🏼♀️💪🏻", - подписала снимок звезда.
За два часа пост собрал более 1000 лайков и немного комментариев.
"Охх эта улыбка 😂", "Я тебя украду", "👏Браво Катя!!!!😮👏", - написали пользователи сети.
Напомним, недавно Екатерина Никитина похвасталась растяжкой и "расставляла" свои стройные ножки практически всюду в доме:
"Типичный день из жизни гимнастки...", - подписала Екатерина видео.
Многие ее фолловеры похвалили комика за юмористический окрас короткого ролика, а мужчинам очень понравились коротенькие черные шорты на Никитиной и облегающая ее стройную фигуру и объемную грудь маечка.
Ранее сообщалось, что Екатерина Никитина опубликовала ролик, на котором она пытается повторить очень опасный трюк.
Сначала на видео показана гимнастка, которая делает сальто в кровати и накрывается одеялом. Затем показан этот же трюк в исполнении Никитиной.
«Как ложатся спать гимнастки) У меня именно такой вариант», - написала девушка.
Напомним также, что Екатерина Никитина выбрала весьма откровенный наряд и похвасталась прекрасной спортивной фигурой в черном спортивном белье и просвечивающих леопардовых лосинах.
Девушка извивалась у шеста на огромезных каблуках и "заводила" свою аудиторию в сети пикантным танцем с элементами акробатических трюков.
Ранее мы писали, что Екатерина Никитина похвасталась своей спортивной фигурой и выглядела отлично на кадрах с отдыха.
Напомним, звезда "Квартала 95" сняла лишнее ради соблазнительных кадров
А еще Politeka писала, что звезда "Квартала 95" покрутила роскошными формами на камеру
Также Politeka сообщала, что звезда "Квартала 95" ошарашила внешностью без макияжа