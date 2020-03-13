А они надеются на победу

Российская группа Little Big представила песню для выступления на "Евровидении". Правда, понравилась она далеко не всем поклонникам коллектива

Как передает Politeka.net, в сети жестко раскритиковали клип на песню «UNO», который петербургская группа представила 12 марта в шоу «Вечерний Ургант». В песне использованы все фишки коллектива, которые делают их песни вирусными, а также латиноамериканские мотивы.

Клип снят в стиле 1980-х. На артистах надеты яркие наряды, штаны клеш. Из-за того, что артисты долго сохраняли интригу вокруг песни, многие думали, что сингл станет настоящим хитом. Но на деле, песня оказалась намного хуже, чем другие треки группы.

«Если честно, то возможно, что Россия не выиграет, ведь песня не всем зашла»,

«Эта к языку не прилипает....пролетят...»,

«А мне не понравилось. Г**но какое-то. Мне бы больше понравилось, если бы поехал Панайотов. Во всяком случае, он Стильный красавчик!»,

«Песня – полное ***», «Ждали большего», «Ну такое ...», «Нет, это середнячок»,

«Хотелось от вас вашей мощи и особенности»,

«С первого раза вообще не поняла, что это было...»,

«Что за Киркоровщина?»,

«Очень слабая песня и клип! Никакого драйва. Вы вспомните более старые работы LB и всё сами поймете. Не видать нам первого места», - пишут разочарованные россияне в сети.

Как известно, группа Little Big была образована в 2013 году. Сами артисты характеризую себя как панк-рейв группа. Они очень известны в Европе благодаря своей необычной музыке. Россия решила отправить Little Big на «Евровидение», учитывая популярность коллектива в ЕС, но нова песня, похоже, может нарушить планы властей.

Кстати, на данный момент неизвестно, состоится ли «Евровидение», ведь из-за распространения коронавируса конкурс могут отменить или перенести.

Напомним, что Владимир Зеленский накинулся на солиста Little Big, который едет на "Евровидение" от России: "Пошел отсюда!".

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