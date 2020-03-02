В останній момент росіяни передумали відправляти на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2020" вихідця з України співака Олександра Панайотова

Так, російський Перший канал повідомив, що країну буде представляти група Іллі Прусикіна Little Big. Лідер колективу пообіцяв, що хлопці зроблять все, що в їх силах, «а далі — будь, що буде».

Зазначимо, раніше з'явилося повідомлення, що у відборі на участь у конкурсі переміг Панайотов. Багато хто вже зрадів за артиста, так як він намагався пробитися на "Євробачення" останні п'ятнадцять років, але безуспішно.

Однак, артист назвав "вбросом" інформацію про свою участь у "Євробаченні-2020". Як пишуть російські ЗМІ, виконавець був шокований поширенням недостовірних данних. Він назвав це "цинічною провокацією".

Українець встиг відчути гнів хейтерів у мережі, які зафукали його, що, мовляв, з таким виконавцем Росія ніколи не зможе перемогти.

"Панайотов на Євробаченні? Серйозно? Назвіть хоч один його хіт. Чувак 15 років не міг пройти відбір. У нього навіть подписоти в інста всього 170к. Zivert або Little Big у Роттердамі виглядали б...та що вже, рішення прийнято. Одна надія, що його продюсер Лепс, у якого є чуття на хіти, вибере нормальну пісню"; "дай бог в 10 увійти...немає драйфа..."; "Туга...."; "краще б Бузову відправили! 😒"; "Все Росія знову про*бала!!! 😒👎", - писали в мережі.

Зате, судячи з коментарів під відео репетиції групи Little Big, цей варіант росіян влаштовує більше.

"Я за хлопців на Євробаченні, Європа оцінить цей пекельний відпал 😂"; "А що, хай їдуть на Євробачення) Підтвердять стереотипи про божевільних росіян😂"; "Я думаю вони виступлять як Сердючка в 2007 одразу кажу запалять Європу", - писали в коментарях.

Зазначимо, російська панк-рейв-група із Санкт-Петербурга Little Big дебютувала 1 квітня 2013 з відеокліпом на пісню «Every Day i'm Drinking» на YouTube.

Перший альбом групи «With Russia From Love» випущений 17 березня 2014 року. 19 грудня 2015 року група випустила другий альбом - «Funeral Rave». Він посів восьме місце в чарті російського iTunes за 52-ю тиждень 2015 та п'яте - в Google Play.

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