Модель осталась один на один со своей бедой

Экс-участница шоу «Топ-модель по-украински» Катя Куличенко, более известная как Тетя Мотя, застряла в Италии без денег и работы

Об этом модель рассказала в интервью «Новому каналу», передает Politeka.net. Девушка отметила, что поехала в Милан работать по контракту, но из-за стремительно распространяющегося коронавируса, осталась без заказов. Как рассказала Куличенко, домой она не может уехать, потому что связана контрактом с модельным агентством, которое требует отработать заказы. Но все заказы из-за вируса отменились.

«Это максимально ужасно – коронавирус отобрал любую возможность работать…Мне очень обидно, что моя первая поездка в Милан получилась именно такой. Я очень эмоциональная, мне тяжело дается режим "неизвестности" и "ничего не делания", я хочу работать!, - отметила девушка.

По ее словам, освоиться в Милане ей помогла другая участница шоу, Яна Кутишева. Она помогла девушки найти агентство, они проводили много времени вместе. После введения карантина Яне удалось улететь домой, а Катя осталась в Милане совсем одна. 25-летняя модель призналась, что взяла деньги в долг, потому что сама сейчас лишена заработка.

Как известно, Катя Куличенко родом из Запорожья. В проекте она продержалась практически до финала. Недавно девушка опубликовала на своей странице в Инстаграм фото в Милане, где она стоит с табличкой «Коронавирус не остановит фешн». Сама Катя рассказала, что несмотря на отсутствие заказов ей удалось организовать две съемки в Милане. Похоже, это была одна из них.

Стоит отметить, что многие участницы "Топ-модель по-украински" уезжают работать за границу, подписывая контракты с международными агентствами.

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