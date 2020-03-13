Доля популярного пісенного конкурсу Евровидение-2020 вирішиться на початку квітня

Про це заявив мер Роттердама Ахмед Абуталеб в інтерв'ю RTV Rijnmond.

Справа в тому, що в Нідерландах, де в цьому році повинен відбутися конкурс, заборонили публічні зібрання груп більш ніж з 100 чоловік з-за поширення коронавіруса. Однак, підготовка до Євробачення-2020 йде повним ходом і сам конкурс не скасували.

Мер Роттердама зазначив, що питання проведення Євробачення вирішиться 5-6 квітня. В цей час організатори повинні монтувати сцену і рішення буде прийнято до початку будівництва.

"Для мене останній день - це момент, коли ми починаємо будувати сцену. В цей день повинні уточнити: пройде Євробачення чи ні. У нас є два варіанти: EBU і AVROTROS (голландський мовник) можуть прийняти рішення про проведення або скасування. Але зараз занадто рано", - заявив чиновник.

На даний момент підготовка йде за планом, всі країни-учасниці вже представили свої пісні.

Зазначимо, Європейський мовний союз має запасні варіанти на випадок НП:

Без змін - Євробачення-2020 пройде як заплановано;

Немає аудиторії, арена - Обмежена кількість аудиторії / немає аудиторії (на арені);

Ні глядачів, телестудія - Трансляція Євробачення в телестудії без глядачів;

Національна трансляція - кожна країна буде транслювати пісню зі свого міста;

Перенесення - з низкою можливих варіантів;

Скасувати цей варіант поки не розглядається.

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