Експерт проекту «Топ-модель по-українськи» Соня Плакидюк покрасувалася в компанії свого колеги

Зоряна фотограф позувала в чорних панчохах. Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram експерта в світі моди і модельного скаута Сергія Нікітюка.

Так на новому опублікованому знімку Плакидюк і Нікітюк позують біля дзеркала: на дамі панчохи або колготи, яскравий мейк в Соні на обличчі - не помітити неможливо, також на артистці чорна, ймовірно, сукня і никидка з "королівським" коміром.

Сергій був у білій футболці і штанях, обидва експерта популярного в Україні фешн-шоу "Топ-модель по-українськи" кривляються на камеру.

Під постом чимало коментів про яскраве - пишне - укладання Соні, манеру поведінки відомого фотографа, а також про розкутість артистів:

"Вау"

"Дали жару, звичайно"

"Супер"

Як повідомлялося раніше, популярний в Україні ТБ-проект "Топ-модель по-українськи" на Новому каналі відкрив кілька перспективних моделей. Одна з учасниць кастингу розповіла про всі «принади» закулісся і головне – про те, як проект вплинув на неї і про зміни в особистому житті.

25-річна Катя Куліченко родом із Запоріжжя, струнка білявка не володарка «ангельського» личка, проте модний скандинавський типаж – росла, світлошкіра, з виразними «різкими» рисами обличчя. Власниця салону краси в рідному місті, вона вирішила спробувати щастя на популярному проекті і дійшла до фіналу, покинувши шоу, коли почалося «все найцікавіше». На кастингу проекту дівчина розповіла організаторам про своє непросте особисте життя і спростувала багато чуток щодо її токсичних відносин з бойфрендом:

«Я стала набагато впевненішою в собі. Раніше, коли закохувалася, у мене просто зносило дах, але завдяки проекту усвідомила, що треба любити в першу чергу себе. Я стала краще ставитися до себе...». За її словами, за сім років попередніх відносин хлопець її принижував і ображав, однак вона спростувала чутки про те, що її билив:

«Йому бумерангом повернулося його погане ставлення до мене. Але після сьомої серії (на проекті мав місце інцидент – бійка Каті з учасницею Аміною, - Ред.) люди почали писати: "Він мало тебе бив і даремно не пробив тобі голову". Ще раз повторюся: він мене ніколи не бив. Напевно, з того моменту у колишнього життя змінилося в кращу сторону. Він став гарним, а я з*укой», сказала вона « КП ».

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