Слава Каминская из "НеАнгелов" покрасовалась с "мужским" лицом и практически голой

Новые кадры звезда сцены и сети опубликовала в Инстаграм-сториз. На одном из фото Слава решила временно перевоплотиться в мужчину и с помощью популярного в вышеупомянутой соцсети фильтра, "приклеила" себе мужские усы.

Артистка практически без макияжа позировала в автомобиле и с серьезным выражением лица. Вторе фото Славы из тех же сториз - наверняка порадовало большинство ее фанов. Так на снимке певица предстала практически голой - на ней было открытого типа нижнее белье, классическая обувь, стильная укладка. Знаменитость смотрела в даль, стоя коленками на стуле - студийный кадр был одним из для публикации в свое ремя в мужском глянце. Самое интересное, что конструкция бра предполагала полностью оголенную грудь показать, самые же пикантные места исполнительница прикрыла рукой и локоном ниспадающих волос.

Отметим, что у поклонников звезды не было возможности прокомментировать снимок, но ранее они неоднократно в своих комментариях под фото Славы отмечали, что та "фигуристая, нереальная красавица" и что она "горячая красотка".

Ранее мы сообщали, что участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала себя после операции, которой огорошила социальные сети.

После развода Слава всячески привлекает внимание к собственной персоне и хвастается различными кадрами, на которых засвечивает свою худую и подтянутую фигуру.

В особенности это привлекает внимание к звездной персоне из-за слухов, связанных с самим разводом артистки. По словам самого Каминского, он якобы был недоволен постоянным желанием звезды изменить что-то в себе.

Сообщалось, что участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала, как развлекалась во время отдыха перед концертом.

Появившись на улице без макияжа, Слава показала, как выглядит в реальной жизни. Однако, из-за неестественного кадра выглядело это не совсем удачно. Напомним, часто поклонники критикуют славу за перебор с уколами красоты и всегда просят звезду больше не делать губы, как как они выглядят неестественно.

В этот раз подобных комментариев не было, поскольку в разделе Стори скрыта возможность оставить комментарии.

Напомним, дерзкая Каминская осталась в одной толстовке перед концертом

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