Известная гимнастка Анна Ризатдинова, которая принимала участие в "Танцях з зірками" и стала финалисткой шоу, показала архивный кадр в откровенном наряде

Так звезда позировала на выступлении в черном платьице или боди, перед которого был на черных перемычках, а внизу красовались торчащие оборки из фатина. При этом знаменитость на фото стоит с мячом - вероятно, гимнастка в тот момент выступала с номером. Волосы Ризатдиновой, традиционно для таких выступлений, были собраны в тугой пучек, в кадре видны стройные ножки Анны.

Ризатдинова пояснила в своих сториз, что публикуя кадр, приняла эстафету в соцсетях - что-то по типу "покажи свое спортивное прошлое".

Отметим, что возможности прокоментировать публикацию у поклонников Анны не было, но они могут отправлять украинской умнице-красавице личные сообщения и таким образом восторгаться ее красотой.

До этого мы писали, что украинская гимнастка Анна Ризатдинова, финалистка "Танцев со звездами", показала новое фото в Инстаграм

На фото Ризатдинова позирует в черном платье с открытыми плечами. Можно сразу заметить, что Анна без белья. Волосы гимнастка в этот раз собрала в хвост. На фоне можно увидеть ступеньки, поручни, лампы, а также другие элементы интерьера.

Фанаты не смогли оценить новый образ или написать под фото комментарии. Все из-за того,. что Ризатдинова его публиковала в сторис, где такие функции отсутствуют.

Сообщалось, что украинская гимнастка и звезда «Танців з зірками» Анна Ризатдинова, которую называют фавориткой хореографа Влада Ямы, опубликовала свежее весеннее фото в сети.

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