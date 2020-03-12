Українська співачка Наталя Могилевська втрапила в умовну "халепу" - кадри з суддівства та участі артистки в "Лізі Сміху" змонтували так, що співачка вийшла тою ще "пустункою"

У мережі з'явилося відео, де Наталя Могилевська, Олена Кравець, Оля Полякова і Надя Дорофєєва - зіркові судді-красуні вищезгаданої "Ліги Сміху" - реагують на події в свій час на сцені, пише Politeka.net.

Але автори відео зробили таку нарізку, ніби жінки по-різному реагують на хлопця, який відкриває рушник на нижній частині свого тіла. І якщо "реакція" Кравець і Дорофєєвої була відносно скромною, то Полякової і Могилевської, м'яко кажучи, ні. Зокрема, було показано, як Могилевська показує характерні рухи язиком і її пікантні жести у відеоряді порівняли з тим, як коза витягла свій довгий язик на камеру, а також зі звуками гучного гвинта.

Наталя зрозуміла і "пробачила" тих, хто її розіграв:

«Ну спасибі вам, дорогі мої « Лови Кураж ». Хто не знає, хлопці були моєю командою в Слобажанці. Я дуже пишаюся вами і рада, що ви потрапили у велику телевізійну Лігу, але як можна було пройтися так по колишньому тренеру? 😂 Ну як же вам не соромно? Насипали, так насипали 😂😂😂 », - пише артистка.

Раніше артистка висловилася з приводу політичної ситуації:

"Безумовно артист повинен бути аполітичний. Але як це зробити, якщо ти публічна людина, на якого рівняються, в питання громадянської позиції, тобі довіряють, причому не тільки в питаннях пісень. Тобі довіряють в питаннях - як жити, як бути щасливою, як будувати сімейні стосунки. Тому коли артист веде себе розпусно, міняє чоловіків, вживає наркотики чи щось подібне, потрібно розуміти, що ця особисте життя, яка впливає на людей, на маси, на культуру", - сказала Могилевська.

За її словами, "люди, для яких ти співаєш в Росії, насправді точно такі ж, як і в Україні, і що сварять нас тільки політики, це вони ділять гроші, вони придумують технології, як нас всіх посварити".

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