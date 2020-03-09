Відома українська співачка Наталя Могилевська опублікувала фото в Instagram

На фото Могилевська сидить на ліжку. Вона в цей момент обіймає велику коробку, в якій стоять тюльпани різних кольорів. Наталя в цей момент посміхається і можна припустити, щаслива. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

На тлі можна побачити подушки і столик біля ліжка. Волосся співачка вирішила залишити розпущеним.

"Святкове післясмак ...", - написала Наталя під фото.

Фанати встигли поставити майже 10 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Наталя, від душі зі святом вас!! Найкращі для вас вітання від хо**вушка з засніженій Сибіру !!!", "Навесні в кожному з нас прокидається маленький чоловічок — дуже ніжний і вразливий, спраглий сонячних променів, усмішок та обіймів. Олег Рой "16 тіней"", "тюльпани шикарні", "Та якби всім дарували", "Ліга сміху подарувала ?".

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Наталія Могилевська показала спільний виступ з Максом Барських в Instagram.

На фото Наталія позує в чорних штанях і майці або чомусь подібному. Макс був у джинсах і мокрому футболці. Пара виступала під дощем. Вони один одного обіймали. Фото виявилося з "Фабрики зірок-2009". На тлі, крім дощу, нічого не видно.

Повідомлялося, що відома українська співачка Наталія Могилевська зачарувала гарною посмішкою.

Зірка опублікувала пост, на якому постала в грайливому образі. Українська знаменитість дивилася в камеру і яскраво посміхалася. На її обличчі макіяж з акцентом на очі.

Проста зачіска у вигляді каре і масивна сережка надали образу якоїсь елегантності.

Сіра кофта, з-під якої стирчала ланцюжок, була незвичайною. Топ мав виріз посередині, який скріплювався маленькими кільцями.

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