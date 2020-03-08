Українська співачка Наталя Могилевська стала тренером на популярному шоу "Ліга Сміху"



Зірка опублікувала кілька кадрів, зроблених під час зйомки проекту в своєму Instagram, пише Politeka.net.

Артистка вбрала легке плаття леопардового забарвлення. Наряд виділив пишні груди і тонку талію Наталії.

Співачка зробила укладку з хвилястого волосся і макіяж з акцентом на очі. Завершували її обрах прикраси та яскравий манікюр.

На фото артистка позувала за лаштунками разом з іншими тренерами і зірками, наприклад - артистом "Кварталу 95" Євгеном Кошовим, співачкою Надією Дорофєєвою та виконавцем Віктором Павліком.

"Прямо зараз! Старт нового сезону Ліги Сміху! Дві частини фестивалю в Одесі на @1plus1_ua. Дочекалися? Хто дивиться? 💋", - підписала знімки зірка.

За 13 годин пост зібрав майже 10 тисяч лайків.

"О**єнна старенька", "Дивилися, дуже сподобалося! Особливо сільський гумор і Ткач🔥Україна вона така-різна🔥", "Так, це було круто👍", "Така пройдисвітка, жив з нею на поверсі через день новий мужик)))", "Ай, яка ти💔💔", "Дивимося 👏", "Клас!!!👍👍 Наталочко Могилевська - Ви найкраща👏😍🤗", "Ліга сміху дуже програє нинішній Верховній Раді", "Як можна слухати Юрія Ткача? Він знущається з української мови!!!! А ще ці сільські жарти вже набридли!", "Набрид тупий ржач.", "Бенкет під час чуми", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Наталя Могилевська позувала зі своєю собачкою на руках.

Наталія притиснулася до тварині і "зарилася" носом в її шерсті. Вона обіймала песика, який дивився в бік.

Сама Могилевська розпустила волосся, а на її обличчі був ледь помітний макіяж.

"Мій Масік ❤️ Фотосесія для журналу Interior Який домашній улюбленець є у вас?", - підписала знімок зірка.

Раніше ми писали, що Наталя Могилевська заявила, що в умовах агресії РФ проти України артист не може бути аполітичним і повинен мислити з позиції країни.

"На сьогоднішній день ми знаходимося в стані війни. Тому артист повинен бути відповідальний за те, що він робить, які ідеї він поширює", - поділилася зірка.

Нагадаємо, Безсоромна Могилевська присвятила гордістю в бездонному декольте

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