Українська співачка Наталя Могилевська стала тренером на популярному шоу "Ліга Сміху"
Зірка опублікувала кілька кадрів, зроблених під час зйомки проекту в своєму Instagram, пише Politeka.net.
Артистка вбрала легке плаття леопардового забарвлення. Наряд виділив пишні груди і тонку талію Наталії.
Співачка зробила укладку з хвилястого волосся і макіяж з акцентом на очі. Завершували її обрах прикраси та яскравий манікюр.
На фото артистка позувала за лаштунками разом з іншими тренерами і зірками, наприклад - артистом "Кварталу 95" Євгеном Кошовим, співачкою Надією Дорофєєвою та виконавцем Віктором Павліком.
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"Прямо зараз! Старт нового сезону Ліги Сміху! Дві частини фестивалю в Одесі на @1plus1_ua. Дочекалися? Хто дивиться? 💋", - підписала знімки зірка.
За 13 годин пост зібрав майже 10 тисяч лайків.
"О**єнна старенька", "Дивилися, дуже сподобалося! Особливо сільський гумор і Ткач🔥Україна вона така-різна🔥", "Так, це було круто👍", "Така пройдисвітка, жив з нею на поверсі через день новий мужик)))", "Ай, яка ти💔💔", "Дивимося 👏", "Клас!!!👍👍 Наталочко Могилевська - Ви найкраща👏😍🤗", "Ліга сміху дуже програє нинішній Верховній Раді", "Як можна слухати Юрія Ткача? Він знущається з української мови!!!! А ще ці сільські жарти вже набридли!", "Набрид тупий ржач.", "Бенкет під час чуми", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Наталя Могилевська позувала зі своєю собачкою на руках.
Наталія притиснулася до тварині і "зарилася" носом в її шерсті. Вона обіймала песика, який дивився в бік.
Сама Могилевська розпустила волосся, а на її обличчі був ледь помітний макіяж.
"Мій Масік ❤️ Фотосесія для журналу Interior Який домашній улюбленець є у вас?", - підписала знімок зірка.
Раніше ми писали, що Наталя Могилевська заявила, що в умовах агресії РФ проти України артист не може бути аполітичним і повинен мислити з позиції країни.
"На сьогоднішній день ми знаходимося в стані війни. Тому артист повинен бути відповідальний за те, що він робить, які ідеї він поширює", - поділилася зірка.
Нагадаємо, Безсоромна Могилевська присвятила гордістю в бездонному декольте
А ще Politeka повідомляла, що Могилевська завела нового чоловіка і несподівано заговорила про особисте
Також Politeka писала, що Могилевська засвітила свою гідність в екстремальному розрізі