Телеведущая Регина Тодоренко показалась в ярком вечернем наряде да еще к тому же в компании российских звезд эстрады - Филиппа, Киркорова и певицы Валерии

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Тодоренко. Так на новых кадрах со сториз звездная молодая мамочка, супруга певца Влада Топалова, а также экс-ведущая "Орел и Решка" предстала в ярком образе. На Регине буквально сверкало платье с глубоким декольте.

Образ артистки был ярким и привлекающим внимание, а сдержанная укладка и вечерний макияж его дополнили. Стоит отметить, что откровенный образ Регины не очень оценил поп-король российской эстрады Филипп Киркоров: обращаясь к нему Регина увидила только недовольное выражение лица артиста. На заднем плане "диалога" хихикали певица Валерия, певец Тимур Родригес, юморист Гарик Мартиросян - звездный десант был судейской линейкой в одном из популярных шоу на россТВ и принял накануне участие в его съемках.

Ранее мы писали, что известная телеведущая Регина Тодоренко позировала в вызывающей позе и стильном наряде

Звезда экранов и сети решила показать, как работает, а способ для этого выбрала нетрадиционный.

Так на новом опубликованном Региной фото она показала, какая из нее, цитируем "продюсерша":

«(Хэштег) Регина Продюсерша в деле Снимаю новый сезон! В моей профессии я встречаю интереснейших людей! Мне удаётся пообщаться с культовыми персонами , узнать их мнения о…», - подписала артистка фото, где она сидит в кресле в весьма провоцирующей позе. Звезда "Орел и решка" была в белой блузке, классической обуви и широких брюках. Тодоренко сидела так, что держалась одной своей рукой за ногу, забросив вторую ногу на краешек кресла.

Регина в классическом "прикиде", при макияже и с несколько озабоченным выражением лица очень понравилась своим подписчикам, всего за несколько минут после публикации пост собрал уже тысячи лайков и десятки комментариев.

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачной рекламы

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