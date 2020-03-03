Известная телеведущая Регина Тодоренко позировала в вызывающей позе и стильном наряде

Звезда экранов и сети решила показать, как работает, а способ для этого выбрала нетрадиционный. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так на новом опубликованном Региной фото она показала, какая из нее, цитируем "продюсерша":

«(Хэштег) Регина Продюсерша в деле Снимаю новый сезон! В моей профессии я встречаю интереснейших людей! Мне удаётся пообщаться с культовыми персонами , узнать их мнения о…», - подписала артистка фото, где она сидит в кресле в весьма провоцирующей позе. Звезда "Орел и решка" была в белой блузке, классической обуви и широких брюках. Тодоренко сидела так, что держалась одной своей рукой за ногу, забросив вторую ногу на краешек кресла.

Регина в классическом "прикиде", при макияже и с несколько озабоченным выражением лица очень понравилась своим подписчикам, всего за несколько минут после публикации пост собрал уже тысячи лайков и десятки комментариев:

"Деловая колбаса)))"

"Вау, вау, вау"

"нереальная красотка"

А ранее под новым зимним снимком, на котором Регина позировала с маленьким Майклом, звезда рассказала о популярных вопросах по поводу ее сына.

Регина решила не оставаться в стороне и принялась отвечать на многочисленные посты поклонников:

«С тех пор, как появилось шоу Регина+1 мне часто пишут молодые мамы и спрашивают нужно ли делать ребенку прививки, как и чем лечить, как воспитывать и тд. Я пока еще сама начинающая мать, поэтому мы решили вместе с доктором Комаровским, самым известным детским врачом на территории СНГ, провести совместный прямой эфир и попробовать ответить не только не эти вопросы, но и поговорить о семье, детях, да и просто о жизни!», – написала Регина под новым снимком.

Отметим, фанаты не остались равнодушны и повторили интересующие их вопросы снова.

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачной рекламы

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