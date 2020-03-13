Известный российский шоумен Максим Галкин, который женат на певице Алле Пугачевой, показал новое видео с детьми в Инстаграм

На кадрах дети нарядились в костюмы страшных персонажей. Можно заметить на видео ведьмочку, приведение и "Королеву Генгену", как сказала, скорее всего, Лиза, дочь звездной пары. За кадром можно услышать голос Аллы Пугачевой. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Дети весь дом напугали! Ужастики на ночь!", - написал Галкин под видео.

Фанаты успели посмотреть видео более миллиона раз и написали множество комментариев:

"Максим,прелестные Ваши дети. Скажите,пожалуйста,они общаются вообще с другими детками? Извините,если не корректный вопрос)))", "Если в Венецию нельзя - Венеция идет к нам", "Ну, наконец то привидения. А то замок не замок без них", "У счастливых людей , красивые дети. Здоровья вам и вашей семье", "Маскарад в Венеции отменили, вы устроили его дома", "С этого и начинаются семейные традиции! Семейные чудачества!!! Это и есть счастье!!!", "Настоящий замок с приведениями", "Молодцы. Как весело живется. Завидую белой завистью".

Ранее мы сообщали, что российский шоумен, муж Аллы Пугачевой, Максим Галкин показал, как его шестилетние дети развлекаются дома.

На ролике звездный папа пытается объяснить детям, что такое флора и фауна. Галкин говорит, что фауна – это мир растений. А мир животных – это флора. Но 6-летний Гарри не дал своему отцу договорить и выкрикнул, что мир животных – это «животинка».

После интересной беседы малыши встали у окна и стали придумывать песню про «животинку». Максим снял детей издалека. Вероятнее всего, они не видели, что их снимают.

Напомним, 6-летняя дочь Пугачевой поразила странными развлечениями, Галкин показал видео

А еще Politeka писала, что Пугачева после поездки в Украину слегла, тревожный прогноз

Также Politeka сообщала, что Пугачева поставила на место звезду украинского шоу, скандал не утихает



