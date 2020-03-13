Известная украинская певица Наталья Могилевская показала новые кадры в Инстаграм

На фото Могилевская позирует в синем латексном костюме. Можно сразу заметить довольно большое декольте у Натальи. Она в руках держала украшение. Волосы певица решила оставить распущенными.Рядом с ней стоял неизвестный мужчина в костюме. Он был на полголовы выше исполнительницы и улыбался. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить более 4 тысяч лайков за час и написали несколько комментариев под кадром:

"Натали, ты душа...., но в этот раз очень неудачно выбрала образ, может не было времени, ок, это все пустяки....", "Наташа, ты нереальная", "Роскошная, вы, Наталья. Мы вас любим", "Красивая".

Ранее мы сообщали, что украинская певица Наталья Могилевская попыталась оправдаться перед поклонниками после скандального ролика, который показали в эфире «Лиги Смеха».

Новый пост, посвященный этой ситуации, она опубликовала на своей странице в Инстаграм. Могилевская опубликовала отрывок из выступления в «Лиге Смеха», которая проходила в Одессе. В миниатюре Могилевская играет посетительницу кафе, которая курит кальян. Именно поэтому она изображает жест с языком, который впоследствии использовали против нее.

Сообщалось, что известная украинская певица Наталья Могилевская рассказала о перенесенной операции.

На кадрах Могилевская позирует крупным планом. Она рассказала о стоматологической операции, которую ей пришлось перенести. И показала щеку после нее. Она немного опухла у Натальи.

Наталья добавила, что ей сегодня встречаться с командами Лиги смеха, а там много молодых ребят. Поэтом она накрасила щеку и написала на ней "Хомяк". Могилевская заключила, что именно таким отношением отличаются творческие люди от обычных.

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