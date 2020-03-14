29-летняя украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь, возлюбленная бывшего вице-премьер-министра Павла Розенко, обескуражила публику вызывающим образом

Как передает Politeka.net, красотка поделилась свежими кадрами в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в зеленом с блестками платье, с неимоверно глубоким декольте и высоким разрезом внизу. Рыжеволосая бестия покрутилась, давая возможность поклонникам оценить ее соблазнительный наряд со всех ракурсов. При этом с лица Елены-Кристины не сходила озорная улыбка.

"Первая карантинная пятница😱 Все под чесноком 🧄🙊😉", - подписала кадры Лебедь.

Менее чем за сутки фото лайкнули более 26 000 человек. Фанаты ведущей не удержались от хвалебных комментариев, а кое-кто даже заподозрил, что звезда радостная не просто так, а от вина.

"Дуже підходять вам платічка дужееееее гарна👌😍 тільки не одягайте ваші топіки😂 "

"Туфли великоваты!" - "бывает)) у меня узкая нога - проблема с туфлями по жизни 😂"

"Все под чесноком,а вы под вином😹❤️" - "поправочка)) так как я не пью спиртного - максимум, под кефиром😉😁"

"Тут подойдет песня "Я мега звездаа" 😂"

"Крис, я пересмотрела старую серию " Хто зверху" И ты там случайно упала, пожалуйста будь акуратней, ты нам нужна 😅❤"

"Какое красивое платье, вам очень идет👍"

"Там мужик на фоне думает "Воу, какая" 😂"

"Рыжая кукла в изумрудном платье.Лучше не придумать, в пятницу 13"

Ранее мы сообщали, Лебедь поделилась фото со съемок нового сезона "Хто зверху", на котором предстала вместе с коллегами, в том числе с другой известной ведущей Лесей Никитюк. Елена-Кристина аж закрыла глаза и застыла с широко открытым ртом, смеясь, видимо, над чем-то очень забавным.

"Собрались девчонки вязать крючком 🥳🤪🤪🤪 Я не пьяная!! Я ошпаренная🤣🤣🤣", - подписала кадр ведущая.

"Это фото из ряда : «Пили все вместе,а вставило только тебя»😂"; "Я думала я одна так на фото получаюсь, когда говорят улыбнитесь 🤣"; "Шикарные😍🔥", - комментировали в соцсети.

Напомним, молодая любовница Розенко поразила фигурой в леопардовом бикини

Также Politeka сообщала, что невеста Розенко рассказала о беде на отдыхе