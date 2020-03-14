33-летняя Наталья Фриске, младшая сестра умершей из-за рака российской певицы Жанны Фриске, обескуражила откровенными кадрами

Как передает Politeka.net, девушка поделилась свежими фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в коротких джинсовых шортах и черном топе, посветив плоским животиком, стройными ножками и прочими упругими округлостями. Слегка растрепанная Наталья позировала, широко расставив ноги рядом с дымящимся кальяном. При этом она искренне улыбалась и заметно радовалась моменту. Судя по геометке, фото были сделаны во время отдыха в Велигаме (южное побережье Шри-Ланки).

"@alya_alloha дорогая, спасибо тебе за эти смешные кадры)) и за новые фотки, для @line_up_cafe_ 😘🥰", - говорится в подписи.

За считанные часы поклонники поставили более тысячи "сердечек", рассыпавшись в комплиментах.

"Натуся! человек мега позитив 👻"

"ОЧЕНЬ живые моменты Классно Наташенька любимая моя девочка"

"Красотка))))❤️😍"

"слишком красиво😻"

"Аж задымилось!"

Ранее мы рассказывали, Наталья поделилась в Инстаграм архивным фото с Жанной. Сестры предстали, видимо, на одном из мероприятий (в свое время обе участвовали в группе "Блестящие"). На девушках соблазнительные черные платья, открывающие невероятный вид на их прелести. Тем более, что обе "забыли" надеть нижнее белье.

Также мы сообщали, что на одном из фото в соцсети Наталья посветила спортивным телом в красном бикини. Кадр был сделан, к слову, в том же Велигаме. Для удачного снимка, девушка взобралась на каменные валуны у воды. Фриске выставила вперед одну ногу так, чтобы была хорошо видна ее "пятая точка".

"Огонь 🔥"; "Аййй🔥"; "Шикарная. 😍💔😍"; "Очень красиво 👍как давно я не видела своими глазами таких ярких красок"; "Красивые ножки"; "Наконец-то нормальная фигура среди фотошопленных и неправдоподобных на просторах инсты👏" - писали в комментариях.

Напомним, что сестра Жанны Фриске решилась на отчаянный шаг, ее умоляют вернуться: «Вас не хватает...".

Как сообщала Politeka, сестра Фриске ошарашила новой выходкой, фото поражают: «Зачем копировать Жанну?».