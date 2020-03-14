Девушка призналась, что последние дни была не на связи

Российская актриса Кристина Асмус удивила реакцией на происходящее в мире из-за распространения коронавируса Covid-19

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«О*ренеть сколько всего произошло, пока была не в Мск и без связи 😱 Снималась 10 дней на Шри-Ланке 🌴🎬Непростые съёмки @bulkifilm в тропиках в зимней одежде, слёзы, истерики по сюжету, аварии, смены с переработками на изнывающей жаре, отравление.. 🥵 Вообще не до соц. сетей и новостной ленты было 📵 Вышла из аэропорта и.. Пзд, что творится...», - говорится в сообщении.

Уточним, что поклонники Асмус поспешили поддержать кумира, о чем говорят комментарии под снимком.

«реально жесть, что происходит», «мда», «работать в месте, где люди отдыхают – жесть», «Вот так бывает в жизни», - пишут они.

До этого мы писали, что российская актриса Кристина Асмус нарвалась на критику от подписчиков из-за нового неудачного снимка.

«Девчата, с праздником! 💖 Никогда не теряйте самоиронию и уважение к себе», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на снимке Асмус позирует в мини-платье и кофте на бретельках, присев на корточки и выставив напоказ тело. Ее поклонники сразу же начали интересоваться – все ли у нее хорошо.

«Боже, какая худая. Все хорошо?», «костлявая», «Мерещится, что сидишь на мааааасеньком стульчике с одной ножкой))) а где щеки, выросший зад???? Неужели ещё не начало расти?», «Собака сутулая», «что за человек паук», «это беда», «Я таак в школе подножки ставил», - пишут они.

Напомним, что Кристина Асмус пришлось растолстеть ради новой роли, последний пост поражает.

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