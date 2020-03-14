Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха показала, как "избивает" собственного тренера

Сегодня в социальной сети Инстаграм певица решила представить целую серию видео, снятых во время занятия новой тренировки в спортзале, сообщает Politeka.

Не так давно Виктория заявила, что готова приступить к тренировкам в том же темпе, что и ранее. Как известно, певица славится стройным и подтянутым телом, причем многих поклонников интересует: как звезде удается достичь таких результатов и быть такой стройной, сверкая прессом на отдыхе?

Чтобы ответить пользователям в полной мере, певица решила представить целую серию роликов в социальной сети Инстаграм и даже дала личные комментарии о тех или иных тренировках.

Если ранее звезда показала в коротком топе и укороченных лосинах, как просто занимается на полу на мате и разогревается, то сегодня она решила показать, как приступила к силовым тренировкам. Звезда позировала в обычных черных штанах и такого же цвета майке без рукавов.

«Борьба с коронавирусом!😂 😂😂🤼‍♂️🥊 #вбоевойпозиции», - написала звезда под новым роликом.

До этого звезда решила сегодня также рассказать, как решила принять участие в утреннем марафоне и намерена приучиться вставать хотя бы на час раньше, чем надо.

В этот раз под новым снимком, на котором позировала в банном халате и с полотенцем на голове, звезда решила рассказать, почему ей так важно наладить новый режим дня.

«Я за Ранний подьем!!!☀️🕣 Поэтому предлагаю поучаствовать вам в марафоне по раннему просыпанию.🙂 🚿🛁 Это не значит, что всем надо будет срочно вставать в 5 утра🥱😴. Просто сдвинуть будильник на час раньше, чем надо. Что можно успеть за это время: - позаниматься спортом - почитать📚 - по медитировать🧘‍♀️ - изучить чего-то новое - прогуляться 🏃🏻‍♀️- провести процедуры по уходу за собой🧖🏻‍♀️ - позаниматься творчеством🎼 (рисование🎨🖼 , вышивание 🧵 и т. д.) - тем, что нравится, но никак не находится время для этого», – рассказала звезда под новым постом.

Напомним, что Виктория Смеюха без макияжа показала сочные мандаринки.

Как сообщала Politeka, звезда "НеАнгелов" сразила новым талантом после отпуска.

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