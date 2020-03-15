Российская актриса Светлана Ходченкова, которая снималась в фильмах "Квартала 95", предстала в соблазнительном образе

Артистка похвасталась фигурой в черном платье перед зеркалом, пишет Рoliteka.net.

Красотка предстала в длинном наряде, бретельки которого спускались с плеч. По бокам были большие вырезы, которые слегка приоткрыли грудь артистки.

Тонкий поясок выделил стройную талию знаменитости.

Артистка выпрямила плечи, засветив свои острые лапатки в зеркале. Маленькая косичка опустилась между ними.

Ходченкова смотрела на потолок большими глазами. Ее образ завершил макияж с акцентом на пышные ресницы. Казалось, больше на лице не было ни капли макияжа.

Завершили образ звезды различные аксессуары, в том чиле маленькая зеленая сумочка.

Только за три минуты пост звезды фильмов "Квартала 95" собрал более 800 лайков.

"Шикарная", "Люблю тебя", "Светлана, на вас всегда приятно смотреть. Вы необыкновенная💐💐💐", "Вы прекрасны и всегда ей останетесь!", " Обожаю 🥰 вас и bulgari", "Как всегда великолепна 😻", "🔥красотка глаз не отвести 🔥", "👍 супер", "Светланка Вы такая классная.. ..👍👍👍", - написали пользователи сети.

Напомним, Светлана Ходченкова предстала в полупрозрачном корсете. Верх одежды актрисы едва не сползал с ее форм. К тому же, он казался очень узким, ткань будто натянулась, при этом прижав с силой грудь. К слову, топ выделил тонкую талию актрисы.

Кроме указанной одежде на руках актрисы были крупные перчатки с манжетами.

Светлана смотрела в камеру, приподняв подбородок.

Ранее мы писали, что Светлана Ходченкова позировала в рубашке и нижнем белье. Звезда сидела на диване, а ноги протянула вперед. Она дополнила образ каблуками.

Отметим, на столике можно заметить перевернутый бокал.

"Пятничное настроение", - подписала фото Светлана.

Напомним также, что Светлана Ходченкова показала себя в черном топе, куртке и штанах.

Образ артистка дополнила стильной сумочкой и каблуками. Волосы в этот раз актриса решила не собирать в хвост.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков за непродолжительное время.

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