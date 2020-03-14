Регина Тодоренко удивила блестящим образом в коротком платье с глубоким декольте

Как известно Регина стала участницей российского шоу "Маски", во время которого уже успела засветиться в судейском кресле вместе с Филиппом Киркоровым, пишет Рoliteka.net.

Сегодня в социальной сети Инстаграм на своей странице артистка показала свой новый наряд для съемок очередного эфира знаменитого шоу. Регина показала в ролике, как пританцевывает в коротеньком платье из блесток с довольно глубоким декольте.

Волнистые волосы звезды были выровняны и аккуратно уложены в простую прическу с минимумом заколок. Дополнила образ Тодоренко ярким макияжем и украшениями в тон платью.

«#МаскаКтоТы , Воскресенье , 20:10 мы снимем маску 🤿 и узнаём, кто же скрывается под ней. Делаем ставки, кто под маской Льва 🦁?», – пишет Регина под новой видеозаписью. Поклонники не заставили себя ждать и написали множество комментариев.

Ранее Регина решила показать в Инстаграм небольшой кадр из отпуска на Мальдивах, на котором мило пообнималась с сыном, а также рассказать о том, как проходил ее период кормления грудью:

«#ВотИВсё 🙈😆#ГВ 1 год и 3 прекрасных месяца лактации 🙈Кто бы мог подумать , что в таком сумасшедшем графике это возможно. Я просто так сильно прониклась материнством , что не хотела оставлять Майкла дома и всюду брала его с собой. По ряду причин возможности уйти в декрет не было да и не хотелось бросать работу.

Пока Майкл спал в своей детской гримерной или во дворике возле съемочной площадки, я работала, а потом мчалась на кормление. Дай Бог, чтоб каждая девушка испытала самые приятные эмоции от этого волшебного процесса. Ведь именно в такие моменты происходит обмен самой невероятной энергией! У меня не было строгих графиков кормления, я действовала по зову нашего малыша. Бывали периоды, когда ночная трапеза повторялась каждые 2часа 😆И когда вокруг слетались коршуны со своими «добрыми советами» о том, как правильно кормить ребёнка или «пора бы уже сворачивать лактацию», меня это дико бесило и отвлекало от внутреннего диалога с сыном», – рассказала Регина о своем опыте.

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