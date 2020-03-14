Регіна у сукні з блискіток показала свою фігуру після схуднення

Регіна Тодоренко здивувала блискучим образом в короткій сукні з глибоким декольте

Як відомо Регіна стала учасницею російського шоу "Маски", під час якого вже встигла засвітитися в суддівському кріслі разом з Філіпом Кіркоровим, пише Рoliteka.net.

Сьогодні в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці артистка показала свій новий наряд для зйомок чергового ефіру шоу. Регіна показала в ролику, як пританцьовує в коротенькій сукні з блискіток з досить глибоким декольте.

Хвилясте волосся зірки були вирівняні і акуратно покладені в просту зачіску з мінімумом шпильок. Доповнила образ Тодоренко яскравим макіяжем і прикрасами в тон сукні.

«#МаскаКтоТы , Неділя , 20:10 ми знімемо маску 🤿 і дізнаємося, хто ж ховається під нею. Робимо ставки, хто під маскою Лева 🦁?», – пише Регіна під новою відеозаписом. Шанувальники не змусили себе чекати і написали безліч коментарів.

Раніше Регіна вирішила показати в Instagram невеликий кадр з відпустки на Мальдівах, на якому мило пообнималась з сином, а також розповісти про те, як проходив її період годування груддю:

«#ВотИВсе 🙈😆#ГВ 1 рік і 3 прекрасних місяці лактації 🙈Хто б міг подумати , що в такому шаленому графіку це можливо. Я просто так сильно перейнялася материнством , що не хотіла залишати Майкла будинку і всюди брала його з собою. По ряду причин можливості піти в декрет не було та й не хотілося кидати роботу.

Поки Майкл спав у своїй дитячій гримерці або у дворику біля знімального майданчика, я працювала, а потім мчала на годування. Дай Бог, щоб кожна дівчина відчула найприємніші емоції від цього чарівного процесу. Адже саме в такі моменти відбувається обмін самою неймовірною енергією! У мене не було суворих графіків годування, я діяла за покликом нашого малюка. Бували періоди, коли нічна трапеза повторювалася кожні 2години 😆І коли навколо зліталися шуліки зі своїми «добрими порадами» про те, як правильно годувати дитину або «пора б вже згортати лактацію», мене це страшенно дратувало і відволікало від внутрішнього діалогу з сином», – розповіла Регіна про свій досвід.

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