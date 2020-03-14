Актриса "Женского квартала" - "продукта" Студии «Квартал 95» - Ирина Сопонару порадовала поклонников новыми снимками с отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, девушка позирует в белом платье на фоне моря. Девушка элегантно закинула руку за голову, а другой задрала платье, оголив идеальные ноги. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

"Афродита", "это вообще законно – быть такой красивой?", "супер", "красотка", "шикарная и очень талантливая", "ангелочек просто", - пишут они.

Напомним, Ирина Сопонару опубликовала в сториз фото, на котором предстала на лежаке с кофе и салатиком да так, что кроме стройных ножек, трусиков и татуировок знаменитости на животе более ничего видно не было.

Прокомментировать открыто кадры Ирины ее поклонники в этот раз возможности не имели, но ранее они неоднократно лестно высказывались в адрес стройной блондинки и писали, что она и артистка неплохая, и девушка очень привлекательная.

Ранее мы писали, что Ирина Сопонару показала свои фрукты и красивые части тела.

Звезда позировала у бассейна с голубой водой, опустив в нее пяточку с салатовым педикюром.

Девушка похвасталась стройностью, а также ровным загаром. На красотке можно заметить черные трусики.

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