33-летняя украинская актриса и певица Марта Адамчук, участница "Женского квартала", покорила публику, обтянув прелести в черный гольф

Как передает Politeka.net, артистка поделилась свежим кадром в своем микроблоге в Инстаграм, сделанном, судя по геометке в одном из киевских фешенебельных ресторанов. Адамчук удивила в пятницу, 13-го марта, мистическим образов во всем черном. Девушка предстала в черном гольфе, который тесно обтянул ее упругие прелести, и в такого же цвета пальто. Изюминкой соблазнительного образа стала прическа Марты: она сформировала с помощью специальных средств для волос идеальную "волну" и элегантно уложила на лоб. В комментариях ее так и окрестили "мисс челка".

Адамчук дерзко смотрит в объектив, "обжигая" все на своем пути.

"Мартуся, красуня🔥👍❤️"; "обжигающая", - писали в комментариях поклонники, поставив за считанные часы сотни лайков.

Ранее мы сообщали, Марта покорила публику, выставив фото, на котором предстала в сказочном наряде, как у принцессы. Красотка позировала прямо на улице, скорее всего, сильно удивив прохожих, в платье зеленого оттенка с пышной юбкой. Марта стояла к объективу спиной, посмотрев в камеру через плечо. Девушка двумя руками держала необъятную юбку и как бы застыла в шаге.

"Нам не нужно бороться за право быть женщиной. Природа наделила нас этим. Помните об этом каждый день 🧚🏼‍♂️", - написала в соцсети Марта.

"Мартуся, ты уникальная 😍"; "Обалденная юбка 😍", - ответили ей в комментариях.

Также мы сообщали, Адамчук растрогала поклонников фото со своей беременной подругой и коллегой по "Женскому кварталу" Верой Кекелией. Адамчук покривлялась, будто тоже в положении, выпятив свой животик. Ее выходка позабавила смеющуюся на фото Кекелию.

"Дівчатка, які ви чудові!😍 🔥🔥"; "Как сестры!👍"; "Які позитивні😘😘😘", - писали в комментариях преданные фанаты.

Напомним, что Марта Адамчук посветила идеальным телом в кружеве: "Ого, какая красотка".

Также Politeka писала, что Марта Адамчук переплюнула Земфиру и покорила украинцев новым видео: "мурашки по коже".