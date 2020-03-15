Украинская певица Екатерина Бужинская опубликовала фото в откровенном образе
Блондинка часто радует поклонников соблазнительными снимками и в этот раз сделала то же самое, пишет Рoliteka.net.
Красотка предстала в легкой блузе с глубоким декольте. Под нарядом совершенно не было белья, что видно по соответствующим признакам. Хотя голую грудь и прикрыла тонкая ткань, все же не заметить прелести невозможно.
Красивое длинное ожерелье на шее только притягивало взгляд к столь откровенному вырезу: "Ого, как смело".
По всей видимости, также на артистке надета короткая юбка, которая открывала взор на ее стройные ножки.
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Екатерина убрала волнистые волосы назад с помощью заколок. Несколько прядей упали у лица.
Блестящие серьги в ушах добавили некой элегантности, а макияж с акцентом на пышные ресницы - яркости.
Бужинская находилась за столом, положив руку с красивым маникюром на него. Девушка улыбалась и будто смотрела на своего спутника, который не попал в кадр.
В посте Екатерина написала стихотворение одного из известных авторов.
За два часа пост собрал почти 400 лайков и немного комментариев.
"Здорово!!", "🌹Красотка 👑🌻", - написали пользователи сети.
Напомним, Екатерина Бужинская предстала в белом купальнике с большим декольте.
Певица демонстрировала аппетитные прелести, крутясь перед зеркалом. Фотограф успел подловить пикантный кадр со звездой - упругую ягодицу Бужинской.
Образ Катерины дополняют белые кудри и маникюр.
В посте она рассуждала, что означает сексуальность.
Ранее мы писали, что Екатерина Бужинская попала в список самых горячих украинских блондинок. Неудивительно, ведь звезда всегда выглядит шикарно: на отдыхе или на работе. Артистка часто демонстрирует идеальную фигуру в откровенных нарядах.
Напомним также, что Екатерина Бужинская предстала в длинном платье с необычным рисунком и глубоким декольте, благодаря которому подчеркнута пышная грудь.
Длинные волнистые волосы Бужинской спустились по плечам и на грудь. Макияж звезда сделала с акцентом на глаза.
Напомним, украинская певица выставила напоказ свои пышные прелести: «Вот это формы!»
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