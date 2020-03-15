Украинская певица Екатерина Бужинская опубликовала фото в откровенном образе 

Блондинка часто радует поклонников соблазнительными снимками и в этот раз сделала то же самое, пишет Рoliteka.net

Красотка предстала в легкой блузе с глубоким декольте. Под нарядом совершенно не было белья, что видно по соответствующим признакам. Хотя голую грудь и прикрыла тонкая ткань, все же не заметить прелести невозможно.

Красивое длинное ожерелье на шее только притягивало взгляд к столь откровенному вырезу: "Ого, как смело".  

По всей видимости, также на артистке надета короткая юбка, которая открывала взор на ее стройные ножки. 

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Екатерина убрала волнистые волосы назад с помощью заколок. Несколько прядей упали у лица. 

Блестящие серьги в ушах добавили некой элегантности, а макияж с акцентом на пышные ресницы - яркости. 

Бужинская находилась за столом, положив руку с красивым маникюром на него. Девушка улыбалась и будто смотрела на своего спутника, который не попал в кадр.

В посте Екатерина написала стихотворение одного из известных авторов. 

За два часа пост собрал почти 400 лайков и немного комментариев. 

"Здорово!!", "🌹Красотка 👑🌻", - написали пользователи сети. 

Напомним, Екатерина Бужинская предстала в белом купальнике с большим декольте.

Певица демонстрировала аппетитные прелести, крутясь перед зеркалом. Фотограф успел подловить пикантный кадр со звездой - упругую ягодицу Бужинской. 

Образ Катерины дополняют белые кудри и маникюр. 

В посте она рассуждала, что означает сексуальность. 

Ранее мы писали, что Екатерина Бужинская попала в список самых горячих украинских блондинок. Неудивительно, ведь звезда всегда выглядит шикарно: на отдыхе или на работе. Артистка часто демонстрирует идеальную фигуру в откровенных нарядах. 

Напомним также, что Екатерина Бужинская  предстала в длинном платье с необычным рисунком и глубоким декольте, благодаря которому подчеркнута пышная грудь.

Длинные волнистые волосы Бужинской спустились по плечам и на грудь. Макияж звезда сделала с акцентом на глаза.

Напомним, украинская певица выставила напоказ свои пышные прелести: «Вот это формы!»

Как сообщала Politeka,  известная певица разделась в людном месте и показала класс: «мокрая и горячая»

Также Politeka сообщала, что известная украинская певица «вывалила» пышный бюст: «Уже соскучилась…»