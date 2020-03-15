Украинская певица Екатерина Бужинская опубликовала фото в откровенном образе

Блондинка часто радует поклонников соблазнительными снимками и в этот раз сделала то же самое, пишет Рoliteka.net.

Красотка предстала в легкой блузе с глубоким декольте. Под нарядом совершенно не было белья, что видно по соответствующим признакам. Хотя голую грудь и прикрыла тонкая ткань, все же не заметить прелести невозможно.

Красивое длинное ожерелье на шее только притягивало взгляд к столь откровенному вырезу: "Ого, как смело".

По всей видимости, также на артистке надета короткая юбка, которая открывала взор на ее стройные ножки.

Екатерина убрала волнистые волосы назад с помощью заколок. Несколько прядей упали у лица.

Блестящие серьги в ушах добавили некой элегантности, а макияж с акцентом на пышные ресницы - яркости.

Бужинская находилась за столом, положив руку с красивым маникюром на него. Девушка улыбалась и будто смотрела на своего спутника, который не попал в кадр.

В посте Екатерина написала стихотворение одного из известных авторов.

За два часа пост собрал почти 400 лайков и немного комментариев.

"Здорово!!", "🌹Красотка 👑🌻", - написали пользователи сети.

Напомним, Екатерина Бужинская предстала в белом купальнике с большим декольте.

Певица демонстрировала аппетитные прелести, крутясь перед зеркалом. Фотограф успел подловить пикантный кадр со звездой - упругую ягодицу Бужинской.

Образ Катерины дополняют белые кудри и маникюр.

В посте она рассуждала, что означает сексуальность.

Ранее мы писали, что Екатерина Бужинская попала в список самых горячих украинских блондинок. Неудивительно, ведь звезда всегда выглядит шикарно: на отдыхе или на работе. Артистка часто демонстрирует идеальную фигуру в откровенных нарядах.

Напомним также, что Екатерина Бужинская предстала в длинном платье с необычным рисунком и глубоким декольте, благодаря которому подчеркнута пышная грудь.

Длинные волнистые волосы Бужинской спустились по плечам и на грудь. Макияж звезда сделала с акцентом на глаза.

Напомним, украинская певица выставила напоказ свои пышные прелести: «Вот это формы!»

Как сообщала Politeka, известная певица разделась в людном месте и показала класс: «мокрая и горячая»

Также Politeka сообщала, что известная украинская певица «вывалила» пышный бюст: «Уже соскучилась…»