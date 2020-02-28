Українська співачка Оля Полякова займе місце президента Володимира Зеленського у новому сезоні шоу "Розсміши коміка" і стане партнеркою Євгена Кошового

Про це йдеться в мікроблозі "Квартал 95" в Instagram, передає Politeka.net. Варто відзначити, що Полякова конкурувала з ще кількома претендентками (наприклад суддівське крісло пророкували Олені Кравець або Валерії Товстолес з "Жіночого кварталу"), але вибір впав саме на неї.

Коментуючи подію, Полякова розговорилася: «Жарти я дуже люблю, на будь-яку тему... Не думайте, що я дурносміх. Ні-ні-ні, роботу свою добре знаю і розсмішити мене буде важко». Зазначимо, раніше артистка вже не раз брала участь в проектах студії «Квартал 95». Полякова навіть зіграла яскраву епізодичну роль в романтичній комедії «Я, ти, він, вона», де її партнером вже був Євген Кошовий.

Незважаючи на оптимістичний настрій артистки, шанувальники гумористичного проекту неоднозначно поставилися до її участі в цьому шоу. Багато хто вважає, що співачка не впорається із завданням, адже одна справа - розсмішити професіонала, і зовсім інша - її. Також окремих обурило, що Полякова стала часто світитися на телеекранах.

"Дофіга її кругом... У кожному випуску "Кварталу" вона. Набридла! Могли б Олену узяти, але тільки не її. Аж бажання дивитися пропало..."

"Це жах!"

"Фу, ну куди... Поважаю її творчість, але аж ніяк не хочеться бачити СПІВАЧКУ на шоу, де потрібно оцінювати ГУМОРИСТІВ... Якщо раніше було цікаво спостерігати, як смішать професіоналів, то зараз весь азарт пропадає((("

"Я нічого проти Полякової не маю але навіщо?вона там потрібна,я не розумію.Потрібно щоб Володимир Олександрович терміново повернувся,а то без нього якийсь бардак відбувається,просто дурдом."

"О, ні...👎"

"Набридла Полякова, її дуже багато скрізь. І вона не комік, щоб її смішити в цьому шоу. Не будемо дивитися"

Не всі виявилися проти бачити Полякову в суддівському кріслі "Розсміши коміка". Все ж є ті, хто підтримав артистку, і навіть заінтригований.

"Та нехай буде Полякова👍. У нас в Україні зірок на пальцях перещитать можна. З цього кожного як ви кажете "встромляють куди тільки можна" З нею точно буде смішно 😂😂 Всі змоталися з України. Давайте будемо цінувати тих,хто в ній залишився . І думає за концерти , розважальні програми і. т. д 😊😜👏👏"

"😂що? Полякова? А я думав Кравець. Хоча... Подивитися на Полякову буде цікаво"

"Це було передбачувано. Полякова і Кошовий - вогненний дует🔥 але друзі, Полякова адже не є за професією "коміком" і це вже трохи не відповідає назві програми"

Нагадаємо, Полякова зчепилася зі слугою народу у прямому ефірі.

Як повідомляла Politeka, Полякова у короткому вбранні засвітила зайве: «можна дивитися вічно».