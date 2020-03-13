Відома українська співачка Оля Полякова показала новий кадр в Instagram

На кадрі Оля позує в купальнику стоїть на дерев'яному містку і збирається скупатися в холодній весняній воді. Як можна відразу помітити, Полякова не десь на островах, а у нас в Україні, судячи з пейзажу на тлі. Співачка купалася в озері чи ставку. Волосся виконавиця вирішила зібрати у вузол. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Аааааа!!!!!!!)", - підписала красномовно кадр Оля.

Фанати не змогли оцінити знімок або написати під них коментарі. Все із-за того, що Полякова опублікувала його в сторіс, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Оля Полякова показала новий кадр в Instagram.

На кадрах Оля позує в блискучому сукню з відкритими плечима і без білизни. На голові у неї можна побачити маску у вигляді якоїсь птиці. Волосся Полякова вирішила залишити розпущеним.

"Ку-ку, ку-ку", - сказала Оля на камеру.

Фанати не змогли оцінити кадри або написати коментарі. Все із-за того, що Полякова опублікувала їх у сторіс Инстаграма, де немає таких функцій.

Повідомлялося, що українська співачка Оля Полякова вирішила показати дуже інтимне, на думку багатьох користувачів мережі, процедуру.

Опубліковані кадри в сториз виконавиці, ймовірно залучили масу уваги її шанувальників, так як вона при процедурі, зрозуміло, роздяглася. Оля лежала під білими простирадлами і відразу показала, як масажують її обличчя, а після - як розминають тіло в районі спини. Перебуваючи в останньому згаданому положенні лежачи на животі на кадрах видно, що вітчизняна селебрітіс була без ліфчика.

Артистка перебувала в прекрасному настрої, судячи з побаченого. Зазначимо, що прокоментувати процес розслаблюючих процедур зірки біля її фанів не було.

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