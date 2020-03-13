Відома українська співачка Оля Полякова показала новий кадр в Instagram
На кадрі Оля позує в купальнику стоїть на дерев'яному містку і збирається скупатися в холодній весняній воді. Як можна відразу помітити, Полякова не десь на островах, а у нас в Україні, судячи з пейзажу на тлі. Співачка купалася в озері чи ставку. Волосся виконавиця вирішила зібрати у вузол. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
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"Аааааа!!!!!!!)", - підписала красномовно кадр Оля.
Фанати не змогли оцінити знімок або написати під них коментарі. Все із-за того, що Полякова опублікувала його в сторіс, де така функція відсутня.
Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Оля Полякова показала новий кадр в Instagram.
На кадрах Оля позує в блискучому сукню з відкритими плечима і без білизни. На голові у неї можна побачити маску у вигляді якоїсь птиці. Волосся Полякова вирішила залишити розпущеним.
"Ку-ку, ку-ку", - сказала Оля на камеру.
Фанати не змогли оцінити кадри або написати коментарі. Все із-за того, що Полякова опублікувала їх у сторіс Инстаграма, де немає таких функцій.
Повідомлялося, що українська співачка Оля Полякова вирішила показати дуже інтимне, на думку багатьох користувачів мережі, процедуру.
Опубліковані кадри в сториз виконавиці, ймовірно залучили масу уваги її шанувальників, так як вона при процедурі, зрозуміло, роздяглася. Оля лежала під білими простирадлами і відразу показала, як масажують її обличчя, а після - як розминають тіло в районі спини. Перебуваючи в останньому згаданому положенні лежачи на животі на кадрах видно, що вітчизняна селебрітіс була без ліфчика.
Артистка перебувала в прекрасному настрої, судячи з побаченого. Зазначимо, що прокоментувати процес розслаблюючих процедур зірки біля її фанів не було.
Нагадаємо, Полякова засвітила зайве в одному халатику, гарячі кадри
А ще Politeka писала, что Полякова у міні-сукня виставила напоказ свою головну гордість
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