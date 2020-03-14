Российская певица Алла Пугачева очень популярна до сих пор

Фанаты звезды создают странички в различных соцсетях, которые посвящены их кумиру, пишет Рoliteka.net. Снимки примадонны касаются, как ее молодости, так и уже зрелого возраста.

Недавно по интернету распространилось архивное фото Аллы Борисовны.

На снимке молодая артистка сидит на полу в кофте со снежинками и в шортиках.

Также на ноги натянут колготки телесного цвета. Для выходя Алла выбрала сапожки.

Волосы артистка распустила, сделав пышную прическу. Макияж сделан с акцентом на глаза - пышные ресницы и темные тени. Алла наклонила голову и посмотрела на пол.

В руке артистки была сигарета. Стоит отметить, что артистка ни раз признавалась в интервью, что начала курить еще в подростковом возрасте.

Пост со молодой и дерзкой Аллой собрал сразу массу лайков и комментариев.

"Алла, брось сигарету!", "Вот такой я Аллу и помню, сейчас, конечно, совсем другое лицо. И нет, не из-за возраста, а из-за подтяжек-натяжек бесконечных", "Красотка, мужчины в те годы голову от нее теряли" "Богиня! Смелая, дерзкая, раскованная, поэтому и стала Примадонной эстрады", - написали пользователи сети.

Напомним, недавно Алла Пугачева разместила фото необычного аксессуара. Фото в Инстаграм стало отличным подарком на 8 марта.



"Какие удивительные сумки изготовляет дизайнер. Спасибо за подарок. С праздником", - подписала фото артистка.

Поклонники певицы не разделили ее восторг. Им сумочка напомнила женский половой орган.

"Тема половых губ не раскрыта", "Ничего никому не напоминает????", "Как с фильма ужасов сумки", - написали они.

Ранее мы писали, что Алла Пугачева поздравила своих поклонников с 8 марта.

Она сопроводила пост фотографией. На снимке Пугачева смеется с закрытыми глазами. Примадонна надела шляпку на свои белокурые волосы. Видно, что у артистки нарощенные ресницы.

«Всем, кому по душе этот праздник, желаю побольше солнца в вашу душу», - написала артистка.

Менее чем за час Пугачева собрала 34 тысячи лайков под своим постом.

Напомним, что возлюбленный Пугачевой облысел, скандальное фото наделало шума: "Старость не щадит".

Как сообщала Politeka, Алла Пугачева после поездки в Украину слегла, тревожный прогноз: "Начались проблемы с...".

Также Politeka писала, что Пугачева жестко отомстила любовнице Лазарева, гремит скандал: "Задела за живое".