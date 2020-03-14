Российский юморист Гарик Харламов поздравил своего коллегу Павла Волю с днем рождения

Совместное интимное фото он опубликовал на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На провокационном снимке в постели лежит голый резидент Comedy Club Павел Воля, а сзади него с перекошенным лицом лежит Харламов. С первого взгляда на фото становится понятно, что юморист имел в виду.

«Сегодня день рождения у гиганта мысли и волшебника мыльных пузырей Павла Воли! Так поздравим же его господа и дамы с этим днем. Паша будь счастлив и никогда не болей!», - написал Харламов.

Фотография вызвала настоящую бурю в сети, как, вероятно, и ожидал Харламов. Пост набрал почти 200 тысяч лайков. Его оценили знаменитости, включая Максима Галкина, Ани Лорак, Леру Кудрявцеву, Игоря Николаева, Глюкозу и Ольгу Бузову. Показательно, что за первые 5 часов жена Харламова, актриса Кристина Асмус, не оставила лайк под фото мужа. Поклонники юмориста оставили множество комментариев.

«Мы не гомосеки, у нас ипотеки», «Хоть одна хорошая новость. А то везде Джиган да рубль», «На порнохаб», «Больше не больно», «А жены знают?», «Оригинально расположены», «Чудесная пара!», «Кажется Гарику жмут очки», «Поздравляем Павла, ох и юморист блин))), так держать, чтоб флаг всегда стоял», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Гарик Харламов в свой день рождения поделился архивными снимками. Комик показал, как он выглядел во времена игры в КВН. Как известно, до триумфа на телевидении Харламов был резидентом команд "Сборная Москвы" и "Незолотая молодежь". В глаза бросается, что артист сильно набрал в весе. Впрочем, это не мешает ему быть любимцем миллионов.

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