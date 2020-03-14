Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева показала, как провела время с Позитивом перед съемками

Несколько дней тому назад группа объявила о распаде, однако несмотря ни на что звезды продолжают радовать совместными роликами и работами, пишет Politeka.

Надя решила представить ролик в Инстаграм в разделе Стори, сделанный еще во время их работы над рекламным видео для спортивного бренда известной компании.

Прежде чем приступить к съемкам, звезда решила показать, как она веселится с Алексеем в забавном виде и дурачится перед объективом в гримерке. Звезда не только потанцевала на камеру, но еще и показала коллегу по группе, который также не остался равнодушен и немного покрутился перед камерой.

Отметим, такие ролики становятся все более популярны в приложении «Тик-Ток», которым с недавних пор интересуется Надя, изредка публикуя оттуда различные кадры.

Также до этого артисты показали себя, наблюдающими за просмотром смонтированной записи и рыдающими от увиденного - это стало для них большим сюрпризом.

Надя также представила в Инстаграм часть из прощального интервью с личным комментарием:

«Когда я осознаю, что группа «Время и Стекло» существует 10 лет, меня накрывают смешанные эмоции – это страх, шок, но на самом деле бесконечный восторг, гордость и счастье. Мы с Лешей @positiff поняли, что сделали максимально всё и наше время в группе действительно истекло.

Странное ощущение, но сейчас я чувствую себя как артист, который стоит на сцене с наградой в руках, переполненный словами благодарности всем, кто был рядом – нашим сумасшедшим и крутым слушателям, фан-клубам, моим родным и всей огромной команде @mozgientertainment», - написала Надя.

Отметим, утром звезды также решили подробно рассказать о своем решении, заявив, что их работа не завершается – они просто продолжат свою деятельность по отдельности.

Напомним, Дорофеева засветилась в нежных объятиях Позитива.

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