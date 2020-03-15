Анджелина Джоли, Алла Пугачева, София Ротару и другие именитые женщины засветились без фильтров и графической обработки

Джоли не так давно развелась, а после этого очень сильно сбросила вес. Если посмотреть на ее фото без фильтров, то видны обычные изменения для ее возраста: морщины на лбу и возле глаз. Об этом пишет Голос.юа.

Пэрис Хилтон выглядит отлично на свои года. Но на кадрах без фотошопа можно увидеть обычные недостатки: расширенные поры и мелкие морщины. Но если посмотреть на ее снимки в Инстаграм, то там сразу видна красавица.

Эмилия Кларк очень эмоциональная. Это сказывается на ее коже, так как у Эмилии ярко выражены морщины возле глаз. Но правильный ракурс может все исправить.

А вот мечта фанатов Гарри Поттера Эмма Уотсон умеет ухаживать за своей кожей. Но при близком ракурсе можно обнаружить расширенные поры и морщины, которые скоро себя покажут.

Украинская певица София Ротару выглядит на 50, а иногда ей дают и 40 лет. Некоторые думают, что Ротару смогла обойти природу или узнала секрет вечной молодости. Но как оказалось, София выглядит на свой возраст. Ее даже довольно трудно узнать. Но в любом случае, ее любят не за внешность.

Пугачева тоже уже не в самом молодом возрасте. Ее поймали в Минске с плохим макияжем, а лицо оказалось выглядит не так хорошо, как на официальных снимках. Видно по фото, что в тот раз она устала.

Ранее мы сообщали, что младшая сестра звездной украинской певицы Софии Ротару Аурика рассказала о трагической судьбе певицы.

Певица Аурика Ротару, младшая сестра народной артистки Софии Ротару, о некоторых фактах семейной жизни сестры в программе "Жизнь известных людей". В частности она рассказала о об отношениях Софьи Михайловны с умершим мужем Анатолием Евдокименко.

Напомним, ненавистница Ротару отправилась в ЗАГС с молодым любовником

А еще Politeka писала, что секрет вечной молодости Ротару раскрыт, директор певицы все рассказал

Также Politeka сообщала, что София Ротару напугала постаревшим видом, пластика не спасла



