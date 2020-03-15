Известная украинская певица Анна Седокова показала новое загадочное фото в Инстаграм

На фото Анна позирует в блестящем платье. Образ она дополнила черным поясом и каблуками. На кадре было засвечено светом часть лица, но кадр получился очень интересным. Седокову снимали во время походки по коридору. На фоне можно увидеть двери и различные предметы интерьера. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Иногда нужно уходить. Прощаться. Быть сволочью, но разрывать узы и связи, которые тянут на дно. Каждый раз, мы это понимаем, всегда срабатывает чувство, у меня точно. И вот это и есть правда. Как оно называется? Женская интуиция?", - написала Седокова.

Фанаты двуяков восприняли заявление Анны. Некоторые предположили, что она таким образом сообщает о том, что бросает молодого любовника. Другие начали активно хвалить образ Седоковой и отметили, что она похожа на Монику Белуччи.

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В этот раз звезда решила показать, как проводит время с Янисом Тиммой перед светским мероприятием.

В разделе Стори в Инстаграм появилась серия кадров и видео, на которых певица показала себя в стильном образе вместе с новым избранником.

Артистка аккуратно уложила волосы в мягкие волны, дополнив образ ярким макияжем. Причем удивить звезда решила именно оверсайз-пиджаком под которым заметен лишь черный лифчик без блузки.

Янис же позировал в привычном для себя образе и ярко улыбался, смотря на то, как Анна дурачится и пританцовывает перед зеркалом в лифте. Стоит отметить, что артистка в последнее время все чаще появляется вместе с Тиммой на различных мероприятиях и не стесняется говорить об отношениях.

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