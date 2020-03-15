48-летняя российская певица Кристина Орбакайте, дочка легендарной артистки Аллы Пугачевой, похвасталась записью новой песни

Как передает Politeka.net, Кристина поделилась свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в студии рядом с микрофоном. Улыбающаяся певица надела белый худи с ярким принтом и серый кардиган с оранжевыми и розовыми фантастическими цветами, на лице у нее солнцезащитные очки с большущими стеклами. Чтобы волосы не мешали записывать песню, Орбакайте собрала их сзади, зато светлые локоны челки спадают чуть ли не на глаза.

"Когда записываешь новую песню, всегда хочешь для неё счастливой судьбы 🙌", - поделилась Кристина в соцсети.

За считанные часы поклонники более 20 000 раз оценили пост артистки. Многие выразили нетерпение, ожидая новый хит от любимой певицы. Также некоторые отметили, что Орбакайте становится все больше похожей на мать.

"Какая прекрасная новость! Уже с нетерпением ждём! 😉😘"

"Улыбка👍!"

"Ваууу! Это неожиданно 😻, будем ждать!!!! 💝"

"Вы стали все больше похожи на маму!!! Просто близнецы!!!!"

"Кристина, Вы здесь так на маму свою похожи 😊👍🤗 И вообще наблюдая за Вашим творчеством, я все больше и больше восхищаюсь Вами, насколько Вы стали артистичной , проживающей роль в каждой песне.. Раньше такого не было и я Вас слушала и смотрела , как на всех артистов : ну поёт, хорошо поёт и все.. Но сейчас Вы раскрываетесь как Актриса !!! Вы большая умница!!! Талант!!!"

Ранее мы сообщали, Орбакайте взбудоражила сеть, выставив фото в соблазнительной позе на лестнице. Ради жаркого снимка артистка выбрала наряд, который как нельзя лучше подчеркнул все ее достоинства, а именно завидную стройность и "осиную" талию. На ней черный комбинезон с поясом и массивное серебристое ожерелье на груди. Певица расстегнула наверху несколько пуговиц, чтобы акцентировать внимание на зоне декольте, где сверкало это украшение. Яркий макияж с розовой помадой подчеркнули блистательный образ блондинки.

Напомним, Пугачева раскрыла тайну, как хирурги перекроили ей лицо: "Делали операции на...".

Также Politeka писала, что Пугачеву в откровенном наряде застукали рядом с известным певцом, редкие кадры.