Известная украинская певица Даша Астафьева похвасталась фигурой, которая сразу лишает сна

Как сообщает Politeka.net, поклонники всегда с интересом и весьма эмоционально реагируют на пикантные снимки Астафьевой и не перестают восхищаться ее природными данными, нереальной непревзойденной красотой и неподдельной чувственностью.

Но в последнее время Даша Астафьева несколько отошла от своего привычного образа роковой сексапильной красотки и чаще появлялась перед поклонниками без макияжа, восхищая естественной красотой.

Однако на свежих фото в своем Instagram вновь вернулась к своим излюбленным кадрам и завела сеть новым горячим образом.

Даша продемонстрировала свои аппетитные формы во всей красе, позируя в соблазнительном наряде. На фото артистка позирует в облегающем топе, которое подчеркнуло волнующие изгибы ее точеной фигуры и штанах с высокой посадкой темного оттенка.

Певица запечатлена с минимум макияжа на лице, что лишь придало образу нежность и чувственность. Из украшений – только длинные серьги в ушах, а волосы собраны в высокий хвост.

К сожалению, поклонники звездной красавицы не смогут оставить свои комментарии под снимком, ведь его девушка опубликовала в своем Instagram-Stories.

Также ранее сообщалось, что певица, актриса и модель Даша Астафьева показала, как проходили ее последние рекламные съемки.

Даша занимается не только пением и пробуется в роли актрисы, в социальных сетях артистка славится своими жаркими фотографиями, сделанными во время различных фотосессий.

В этот раз певица представила стильные кадры в социальной сети Инстаграм, выполненные в необычном современном стиле. Позируя в стильном обтягивающем наряде, Даша предстала в неожиданном виде. На двух фото можно заметить, как артистка позирует с нарощенными волосами и призывно смотрит в камеру.

Напомним, что Даша Астафьева с завязанными глазами соблазнила полураздетых девушек.

Как сообщала Politeka, Астафьева сбросила штаны и похвасталась накаченными формами.

Также Politeka писала, что полуголая Астафьева устроила фотосессию для взрослых прямо возле окна.