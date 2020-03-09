Російська актриса Світлана Ходченкова похвалилася незвичайним фото з відпочинку

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram вона опублікувала знімок, на якому позує на краю басейну, передає Politeka.

На ній чорно-рожевий роздільний купальник, що підкреслює струнку фігуру 37-річної зірки театру і кіно.

На фото можна побачити пальми, що говорить про те, що знімок зроблений на відпочинку в теплих краях. І це дійсно так, оскільки зірка насолоджується відпусткою у Дубаї.

Цікавий і сам ракурс фото: воно опубліковано вертикально.

Пыдписники традиційно розсипалися в компліментах зірці, однак були і ті, хто звернув увагу на лякаючу худобу актриси.

«Ідеальна горизонталь!», «Краса врятує світ. Ви божественні», «Свєт, тебе зовсім не годують?)))», – пишуть фанати в коментарях.

Як відомо, Світлана Ходченкова – одна з небагатьох російських актрис, яка підкорила США. Вона зіграла у відомих голлівудських стрічках. Роль у фільмі «Росомаха: Безсмертний» здивувала і вразила як саму зірку, так і шанувальників. Згодом Світлана згадувала, що спільних сцен з Х'ю Джекманом у неї було не так багато, але артист запам'ятався своїм професіоналізмом і доброзичливістю.

Голлівудський успіх вона закріпила участю в новому фільмі франшизи «Люди Ікс». Раніше актриса виконала епізодичну роль у картині «Шпигун, вийди геть», де партнерами по кінострічці стали Гарі Олдман, Бенедикт Камбербетч і Том Харді, відомі голлівудські знаменитості.

Зірка не забуває брати участь й у фотосесіях для різних видань, у тому числі для Marie Claire і Maxim. Світлана також знялася в кліпі групи «Ленінград» на пісню «Екстаз».

Раніше ми писали, що артистка поділилася свіжим знімком у своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала номер у фешенебельному готелі Bulgari Resort Dubai. Судячи з накритого столу і підпису до фото, Світлана якраз прокинулася і готувалася поснідати.

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