Відома актриса Світлана Ходченкова, яка прославилася завдяки фільмам "Квартал 95", показала, як проводить п'ятницю

На фото Світлана позує в сорочці або блузці і нижній білизні. Ходченкова сидить на дивані, а ноги простягла вперед. Образ доповнила актриса підборами. На столику можна помітити перевернутий келих. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"П'ятничне настрій", - підписала фото Світлана.

Фанати встигли поставити майже 20 тисяч лайків і написали кілька коментарів під кадром:

"Світлана вам не йде зовсім ! Краще щось чарівне !", "Втомлена жінка!!", "Як ви далеко!!", "Поокуратней з вином )", "Шикарна, Світланко,як завжди", "Вже на фото видно, що хворі ноги", "Дуже цікаве фото".

Раніше ми повідомляли, що російська актриса Світлана Ходченкова вразила відвертим чином.

Верх одягу Ходченкової ледь не сповзав з її форм. До того ж, він здавався дуже вузьким, тканина ніби натягнулася, при цьому притиснувши з силою груди. До речі, топ виділив тонку талію актриси.

Штани на високій посадці виділили талію зірки.

Крім зазначеної одязі на руках актриси були великі рукавички з манжетами.

Світлана дивилася у камеру, піднявши підборіддя. Вона прочинила губи, зробивши образ дуже гарячим.

Повідомлялося, що відома актриса Світлана Ходченкова, яка прославилася завдяки фільмам "Кварталу 95", показала, як тренується біля жердини.

На фото можна побачити Світлана в короткому топі і шортах, наколінниках, а також чоботях на великому підборах. Позаду неї можна побачити ще одну дівчину в аналогічній одязі. Ходченкова позувала на одному коліні і руках, ставши перед шостому.

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