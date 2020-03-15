Російська актриса Світлана Ходченкова, яка знімалася у фільмах "Кварталу 95", з'явилася в спокусливому образі

Артистка похвалилася фігурою в чорному платті перед дзеркалом, пише Рoliteka.net.

Красуня з'явилася в довгому вбранні, бретельки якого спускалися з плечей. По боках були великі вирізи, які злегка відкрили груди артистки.

Тонкий поясок виділив струнку талію знаменитості.

Артистка випрямити плечі, засвітивши свої гострі лапатки в дзеркалі. Маленька косичка опустилася між ними.

Ходченкова дивилася на стелю великими очима. Її образ завершив макіяж з акцентом на пишні вії. Здавалося, більше на обличчі не було ні краплі макіяжу.

Завершили образ зірки різні аксесуари, в тому числі маленька зелена сумочка.

Тільки за три хвилини пост зірки фільмів "Кварталу 95" зібрав понад 800 лайків.

"Шикарна", "Люблю тебе", "Світлана, на вас завжди приємно дивитися. Ви незвичайна💐💐💐", "Ви прекрасні і завжди їй залишитеся!", "Обожнюю 🥰 вас і bulgari", "Як завжди чудова 😻", "🔥красуня-очей не відвести 🔥", "👍 супер", "Світланко Ви така класна.. ..👍👍👍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Світлана Ходченкова постала в напівпрозорому корсеті. Верх одягу актриси ледь не сповзав з її форм. До того ж, він здавався дуже вузьким, тканина ніби натягнулася, при цьому притиснувши з силою груди. До речі, топ виділив тонку талію актриси.

Крім зазначеного одягу на руках актриси були великі рукавички з манжетами.

Світлана дивилася у камеру, піднявши підборіддя.

Раніше ми писали, що Світлана Ходченкова позувала в сорочці і нижній білизні. Зірка сиділа на дивані, а ноги простягла вперед. Вона доповнила образ підборами.

Зазначимо, на столику можна помітити перевернутий келих.

"П'ятничний настрій", - підписала фото Світлана.

Нагадаємо також, що Світлана Ходченкова показала себе у чорному топі, куртці та штанях.

Образ артистка доповнила стильною сумочкою та підборами. Волосся в цей раз актриса вирішила не збирати у хвіст.

Шанувальники залишили майже 10 тисяч лайків за нетривалий час.

Нагадаємо, зірка фільмів "Квартал 95" Ходченкова без одягу розсунула ноги

А ще Politeka писала, що зірка фільмів "Квартал 95" забула про сором і одязі заради жарких снимко

Також Politeka повідомляла, що зірка фільмів Кварталу 95 взялася за жердину і влаштувала шоу для дорослих