Російська актриса Світлана Ходченкова вразила відвертим образом

Артистка з'явилася в напівпрозорому корсеті, який ідеально підкреслив її принади, пише Рoliteka.net.

Верх одягу Ходченкової ледь не сповзав з її форм. До того ж, він здавався дуже вузьким, тканина ніби натягнулася, при цьому притиснувши з силою груди. До речі, топ виділив тонку талію актриси.

Штани на високій посадці виділили талію зірки.

Крім зазначеного одягу на руках акторки були великі рукавички з манжетами.

Світлана дивилася в камеру, піднявши підборіддя. Вона прочинила губи, зробивши образ дуже гарячим.

Частина довгого рівного волосся впала на одне плече красуні.

"Актриса поспілкувалася з Vogue перед прем'єрою свого нового фільму «На острие». Читайте інтерв'ю зі Світланою Ходченковою про спорт, акторство і самотність", - підписано фото.

Майже за 20 хвилин пост зібрав понад 4000 лайків та багато коментарів.

"Фотка просто кошмар. Як таке можна взагалі виставляти", "шикарна😻", "Ох, швидше б прем'єра🔥🙈", "Ось, ці виступаючі ключиці....це дуже красиво!! ", "Красуня 🔥", " Вау😍 Кайф який!🔝🔝🔝", "Нереальна 💜🔥", "Це вау !💜😎🔥", "Спортивна яка, підтягнута, красуня👏❤️💐 ", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Світлана Ходченкова позувала на краю басейну.

На ній чорно-рожевий роздільний купальник, що підкреслює струнку фігуру.

На фото можна побачити пальми, що говорить про те, що знімок зроблений на відпочинку в теплих краях.

Раніше ми писали, що Світлана Ходченкова показала свій номер у фешенебельному готелі Bulgari Resort Dubai.

В кадрі крупним планом зображені страви на столі: в основному це фрукти і сири, і сама актриса, що сидить над столом.

Примітно, що Світлана постала в екстракороткій футболці соковитого оранжевого відтінку, яка задерлася, коли вона підняла руку, а також шортиках, розмір яких на межі пристойності.

Нагадаємо також, що Світлана Ходченкова під час загоряння спрямувала свій задоволений погляд удалину. Зірка перебувала поруч з фруктами. Також в кадрі виднілася сумка.



Нагадаємо, зірка фільмів Кварталу 95 взялася за жердину і влаштувала шоу для дорослих

А ще Politeka писала, що зірка фільмів "Квартал 95" Ходченкова без одягу розсунула ноги