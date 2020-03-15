37-летняя Анжелика Ревва, супруга российского комика и певца Артура Пирожкова, умилила публику выходкой своей младшей дочки Амели

Видео она опубликовала на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. На ролике 6-летняя девочка стоит возле моря в спортивных штанах и толстовке. Она имитирует пение оперных певцов, после чего поворачивается к маме и говорит: «Мам, кошка в шоке». Вероятнее всего, речь идет о какой-то бездомной кошке, которая была рядом в момент пения Амели.

«И пусть кошки будут в шоке от вашего настроения!! Всем вселенской любви!! Вместе мы сила!!!», - подписала Анжелика свой пост.

За день ролик посмотрели почти 120 тысяч раз. Поклонники женщины в восторге от младшей дочки звездной пары.

«Как папа Саша приколистка», «Папина замена», «Ой, мой любименький Жужик! Сильно люблю, Маську!! Целую в нос!!», «Какая она классная», «Эта лучшая девочка, которую я когда либо видела! Лю! Вы лучшая семья!», «Красотка! Вся в вас», «Будущая актриса Comedy Club», «Всем котикам услышать это божественное пение», «Чудо-ребенок», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Анжелика Ревва поделилась портретами своих дочек – 12-летней Алисы и 6-летней Амели. Старшая дочь на рисунке очень похожа на свою мать, в чертах лица уже видно черты Анжелики. По младшей дочке пока трудно сказать, на кого из родителей она больше похожа.

Отметим, что Александр и Анжелика Ревва часто делятся фотографиями и видео со своими детьми. Видно, что они проводят много времени вместе, несмотря на то, что отец очень занят карьерой. Кстати, семью Реввы сегодня считают одной из самых образцовых в российском шоу-бизнесе.

Напомним, что младшая дочь Артура Пирожкова поразила взрослой выходкой, мама не сдержалась: "Деловая колбаса!".

Как сообщала Politeka, жена Артура Пирожкова устроила прогулку без белья, пикантные кадры: "Воу, полегче".

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