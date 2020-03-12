Дружина відомого російського коміка і співака Артура Пирожкова Анжеліка Ревва показала нове фото в Instagram і розповіла про коронавирусе

Ревва на фото позувала в червоній сукні з чорними плямами. Анжеліка зовсім забула про білизну в цей раз. Образ дружина коміка доповнила стильними окулярами. Вона сиділа біля якогось пам'ятника. Під ним можна побачити краник, з якого текла вода. На фоні можна помітити ще й старовинну двері, що веде в якусь будівлю. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Коронавірус не є термостійким і гине при температурі 26-27 градусів. Тому пийте більше гарячої води. Частіше і довше під сонцем", - написала Анжеліка.

Раніше ми повідомляли, що 37-річна Анжеліка Ревва, дружина російського коміка і співака Артура Пирожкова, зробила заяву з приводу коронавіруса, який стрімко розповсюджується по світу.

Для залучення уваги дівчина опублікувала свіжий знімок, на якому вона одягнена в світлі джинси по фігурі і модну кофту. Джинси відмінно підкреслюють стрункість жінки. На фото Анжеліка пристрасно дивиться в кадр. Відразу стає зрозуміло, за що її кохає чоловік.

Повідомлялося, що дружина популярного співака і коміка Олександра Ревви, відомого під псевдонімом Артур Пиріжків, показала, як проводить ранок з двома доньками.

Відео ранкової прогулянки Анжеліка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На відео молодша донька пари Амелі радісно бігає і стрибає, обговорюючи теплу погоду.

Вона заявляє, що потепління – це її улюблене природне явище. Відзначимо, що обидві дівчинки одягнені у футболки і лосини. Старша донька веде на повідку собаку.

«Навчаюсь у них кожен день... Доброго ранку!!!», - написала Анжеліка.

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