Російська актриса Христина Асмус нарвалася на критику від підписників через новий невдалий знімок

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Дівчата, зі святом! 💖 Ніколи не втрачайте самоіронію і повагу до себе», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на знімку Асмус позує в міні-сукні й кофті на бретельках, присівши навпочіпки і виставивши напоказ тіло. Її прихильники відразу ж почали цікавитися – чи все у неї добре.

«Боже, яка худа. Все добре?», «кістлява», «Ввижається, що сидиш на мааааасеньком стільчику з однією ніжкою))) а де щоки, виріс зад???? Невже ще не почало зростати?», «Собака сутула», «що за людина павук», «це біда», «Я таак в школі ставив підніжки», - пишуть вони.

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«Ви пам'ятаєте часи, коли електронні скриньки було модно називати різними ніками? 🤪📧 У кого troll, у кого princess, у кого Batman )))) У мене був lady2332)))) 🙈 Але потім стало безглуздо і ніяково і я зробила прізвище 📬 Колитесь, у кого які були? Чи може досі є?))))) Мене завжди смішить, коли яка-небудь серйозна тітонька дає мені свою електронну адресу stervo4ka74», - йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку Асмус позує в білому вбранні, в «повній боєготовності» - макіяжі і яскравою помадою.

«гарненька», «Залишив комент з адресою електронної пошти, прийшло на мило пропозицію знятися в постільний сцені з Асмус. В чому прикол?», «виглядаєш не дуже»,» наливайте – я вже їду», «це робота», - пишуть вони.

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