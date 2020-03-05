Російська актриса Христина Асмус порадувала шанувальників несподіваним одкровенням про своє минуле
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.
«Ви пам'ятаєте часи, коли електронні скриньки було модно називати різними ніками? 🤪📧 У кого troll, у кого princess, у кого Batman )))) У мене був lady2332)))) 🙈 Але потім стало безглуздо і ніяково і я зробила прізвище 📬 Колитесь, у кого які були? Чи може досі є?))))) Мене завжди смішить, коли яка-небудь серйозна тітонька дає мені свою електронну адресу stervo4ka74», - йдеться в повідомленні.
На опублікованому знімку Асмус позує в білому вбранні, в «повній боєготовності» - макіяжі і яскравою помадою.
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«гарненька», «Залишив комент з адресою електронної пошти, прийшло на мило пропозицію знятися в постільний сцені з Асмус. В чому прикол?», «виглядаєш не дуже»,» наливайте – я вже їду», «це робота», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, російська актриса Христина Асмус, яка прославилася завдяки серіалу «Інтерни» і оскандалилася після виходу фільму «Текст», поділилася ніжними знімками
Фото актриса опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Крістіна виклала серію фотографій, на яких вона рекламує нові парфуми. Дівчина була одягнена в стильні світлі штани з високою посадкою і просту білу футболку. Наверх Христина пов'язала коричневий светр. Дівчина посміхалася, кривлялась на камеру, тримаючи в руках духи. Її обличчя на знімках виглядає ідеальним.
Нагадаємо, що Христина Асмус довелося розтовстіти заради нової ролі, останній пост вражає.
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