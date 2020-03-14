Дівчина зізналася, що останні дні була не на зв'язку

Російська актриса Христина Асмус здивувала реакція на події в світі через поширення коронавірусу Covid-19

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Про*ренеть скільки всього сталося, поки була не в Мск і без зв'язку 😱 Знімалася 10 днів на Шрі-Ланці 🌴🎬Непрості зйомки @bulkifilm в тропіках в зимовому одязі, сльози, істерики за сюжетом, аварії, зміни з переробками на изнывающей спеки, отруєння.. 🥵 Взагалі не до соц. мереж і новинної стрічки було 📵 Вийшла з аеропорту і.. Пзд, що діється...», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що шанувальники Асмус поспішили підтримати кумира, про що говорять коментарі під знімком.

«реально жесть, що відбувається», «мда», «працювати у місці, де люди відпочивають – жерсть», «Ось так буває в житті», - пишуть вони.

До цього ми писали, що російська актриса Христина Асмус нарвалася на критику від передплатників з-за нового невдалого знімка.

«Дівчата, зі святом! 💖 Ніколи не втрачайте самоіронію і повагу до себе», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на знімку Асмус позує в міні-сукню і кофті на бретельках, присівши навпочіпки і виставивши напоказ тіло. Її прихильники відразу ж почали цікавитися – все у неї добре.

«Боже, яка худа. Все добре?», «кістлява», «Ввижається, що сидиш на мааааасеньком стільчику з однією ніжкою))) а де щоки, виріс зад???? Невже ще не почало зростати?», «Собака сутула», «що за людина павук», «це біда», «Я таак в школі ставив підніжки», - пишуть вони.

Нагадаємо, що Христина Асмус довелося розтовстіти заради нової ролі, останній пост вражає.

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