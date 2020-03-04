Відома російська актриса Христина Асмус, яка прославилася завдяки серіалу «Інтерни» і оскандалилася після виходу фільму «Текст», поділилася ніжними знімками

Фото актриса опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. Христина виклала серію фотографій, на яких вона рекламує нові парфуми. Дівчина була одягнена в стильні світлі штани з високою посадкою і просту білу футболку. Наверх Христина пов'язала коричневий светр. Дівчина посміхалася, кривлялась на камеру, тримаючи в руках духи. Її обличчя на знімках виглядає ідеальним.

До речі, волосся Асмус акуратно зачесали і зібрали в хвіст. Завдяки такому прийому акцент на фотографіях був на парфумах.

«Які фотки! Після безсонної ночі на 15 хвилин забігла перед виставою в студію. Була впевнена, що ледве наскребем 2 хороших кадри. Але! Вперше шкодую, що в каруселі максимум 10», - написала Асмус.

За дві години пост актриси зібрав майже 50 тисяч лайків. Шанувальники в захваті від її нового образу.

«Як можна так круто виглядати після бессоної ночі?», «Яка краса. Спонтанні фото завжди найкрасивіші», «Якщо Ви красиві, нічого це не зіпсує)», «На 10 фото ви дуже на Гвінет Пелтроу схожі», «Просто богиня», «Класна», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Асмус поділилася знімком, де вона лежить на дивані в білому вбранні, яке ефектно підкреслює її розкішне тіло. Христина обрала для фотосесії брючний костюм, який зробив акцент на довгих ногах актриси. Шанувальники теж оцінили новий знімок зірки.

«Яка кішечка», «занадто гаряча», «бомба!», «нічого собі красуня», «Красуня! Але антураж і обаз як з психлікарні», «красотуля», «так тримати!», «воу воу воу – легше», - пишуть вони.

Нагадаємо, що Христині Асмус довелося розтовстіти заради нової ролі, останній пост вражає.

Як повідомляла Politeka, Гарік Харламов приголомшив своєю зовнішністю: "таким Асмус його ще не бачила", рідкісні фото.

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