Молдавский певец, композитор, судья шоу «Голос країни-10» Дан Балан напугал поклонников необычным заявлением

Так, артист намекнул, что ждет, пока все это закончится, а в данный момент он не счастлив, на своей странице в Инстаграм, пишет Рoliteka.net.

«.а вот когда всё это закончится, я наконец-то буду счастлив... вам знакомы такие мысли?», – написал он, обращаясь к фолловерам.

В комментариях украинцы сразу же начали теряться в догадках, о Тине Кароль ли он говорит, а также отметили, что он пугает поклонников.

«Дан, ты нас пугаешь такими рассуждениями...», «Это он коронавирус имеет в виду)))», «а сейчас ты не счастлив? грустно аж стало», «Очень красивый», «Красавчик», «Что именно закончится?», «Когда всё это закончится начнется что-то новое», «Знакомы, ведь мы все люди и все думаем об этом, хотя часто это ошибочные мысли. Все что делается, все к лучшему❤️», «Дан,твои последние посты такие загадочные 💫❤», «С Кароль обязательно будешь», – написали в сети.

Напомним, что ранее Дан Балан уже шокировал фолловером странным постом, который Балан сопроводил загадочной фотографией.

«Представьте, что есть параллельный мир, где все то же самое что и в этом, за исключением 2-х моментов: 1. Там нет денег.. за труд нам платят частичками разного рода позитивных эмоций и чувств (самое ценное из них — любовь)... 2. Всё, что мы производим "испаряется".. нам всем даётся только минимально необходимое для жизни», - написал певец.

Он спросил у своих поклонников, какой мир выбрали бы они - реальный или параллельный. Не все фолловеры Балана поняли странный пост артиста.

Напомним, что Тина Кароль оказалась на полу в горячих объятиях Балана: "Тина такая хитрюга".

Ранее Politeka сообщала, что мама Дана Балана поразила внешностью в обнимку с сыном: просто копия Тины Кароль.

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