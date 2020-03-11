24-річна Анна Заворотнюк, дочка відомої актриси Анастасії Заворотнюк, яка вже рік бореться з раком, поділилася потаємними думками про дитинство і бажання мати машину часу

Як передає Politeka.net, дівчина зворушила мережу емоційним постом в Instagram, в якому зізналася, що не може більше "придушувати негативні думки". Аня поділилася кількома фото: як вона виглядає зараз і якою була в дитинстві. Дівчина розповіла, що, коли була маленькою, любила гуляти в лісі поруч з будинком, і вірила, що там живуть феї. А ось в підлітковому віці, виявляється, Аня захоплювалася рок-музикою і була готом.

"Кожен день свого життя я вчуся бути краще ніж вчора. Не можу збрехати і сказати, що це завжди виходить. Але я знаю одне, для цього мені дано все моє життя. Кожен день прагну дізнаватися щось нове, досліджувати наш дивовижний світ і придушувати в собі негативні думки і звичайно змінююся. Багато разів думала про те, наскільки цікаво було б переміститися в часі, щоб зустрітися з собою малюком... На жаль, я розумію що це неможливо, але я б дуже хотіла щоб коли-небудь винайшли таку машину часу)", - поділилася дочка актриси.

Користувачі перейнялися щирістю дівчини й кинулися втішати, бажаючи якнайшвидшого одужання Анастасії Заворотнюк. Також багато хто відзначив, як сильно Аня схожа на свою матір.

"Мила...це теж пройде 🙏🙏🙏 і буде 🌈🌤️ зараз у тебе шлях до пізнання себе..,шлях непростий але дууже корисний і необхідний... все буде добре 🙏🌈🌈🌈🌤️"

"Дай Боже вашій мамі здоров'я і одужання ❤️все буде добре.а недалеких людей не слухайте їм лише б обговорювати ."

"Ань ти і є фея . Не здавайся і все буде добре"

"як же ви схожі на свою матусю💯"

"Ганнуся ви прекрасна як ваша мама❤️"

"Яка гарненька👌 дуже на маму схожа😉"

"Сподіваюся скоро все закінчиться."

Сім'я довгий час приховувала будь-яку інформацію про справжній стан зірки серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк. Всі дані про рак головного мозку і про те, що актриса пережила кілька операцій, а потім опинилася у реабілітаційному центрі - крихти, які просочувалися крізь її оточення і, безумовно, за допомогою папараці, які чергували під лікарнею. Так було до недавнього часу, поки дочка Заворотнюк, нарешті, не прохопилася про той стрес, який переживає.

«Хочу присвятити цей пост всім тим, хто любить і підтримує мене у найскладніший період мого життя. Сказати, що у мене стрес - це не сказати навіть малої частини... я глибоко переконана, що з вашою підтримкою і нашими спільними молитвами моя найкраща в світі мама видужає і в наш дім знову увійде радість і щастя», - поділилася у соцмережі Ганна.

Нагадаємо, Заворотнюк піддала себе смертельній небезпеці заради одужання.

Також Politeka писала, що друзі Заворотнюк заговорили про хворобу актриси, визнання пробирає до сліз.